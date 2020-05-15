Є відома приказка про бордель, диван і блядей, про яку ви напевно чули. У міністерстві одебиливания недореспублики твориться фактично те ж саме : одні люди з низькою соціальною відповідальністю змінюють інших, а результат, тобто пропаганда з боку недореспублики, залишається на тому самому примітивному рівні. Ща розповім трохи детальніше.

Отже, ватні паблики повідомили про те, що, мовляв пушилин викликав на килим самого мынистро пропаганди дыныры [мынистро інформації], антипова.

Причина — слабка робота з одебиливанию населення.

Мої джерела з так званого «уряду» дыныры підтвердили факт виклику на жорстку розмову до пушилину дынырийского геббельса, а також додали, що все відбувалося на підвищених тонах, антипова відверто обклав матом чє пушило і пред’явив, що робота з обдурювання населення, станом на зараз, фуфло + що так звана «внутрішня порядок дыныры» висвітлюється слабенько, мало перемог вобще і зовсім. У підсумку мынистро пообіцяв, що більше так не будеть + виправитися і відбув роздавати підлеглим аж ніяк не цукерок в міністерство неправди та брехні, червоний як рак.

Якщо чесно, то я іржав вголос, коли почув про те, що крайній у цій ситуації з пропагандою виявився саме антипов. Причина — його попередник, тричі судима майя пирогова, залишила новому дынырийскому геббельсу не працюючий орган однодумців, а збіговисько придурків за типом дыпутата дрындыды бердичівського [ чого варто тільки епічність зашквар з дынырийцами, де вони всерйоз обговорювали примусову психіатрію, від цього навіть ідейна вата ахуела ]

А взагалі, якщо без емоцій, то антипов вийшов крайній у цій ситуації, адже: реформувати мынистерство пропаганди йому ніхто не дасть, а результат треба показати прямо зараз і вже; контингент, так звані робочі коні «міністерства одебиливания» поняття не маю як працює інформація, як працювати з інформацією і як атакувати інформаційно, а не тупо писати казки про розп’ятого хлопчика або маячню в стилі — а в Україні гірше – фуфло про хвошиздов порядком набридло навіть ваті, тема приїлася і не

дає результату; перемог в плані економіки немає і не буде найближчим часом; бунти шахтарів теж ось-ось вибухнуть.

Ну і так далі. У чувака, мынистро пропаганди дыныры, реально зараз більше ворогів серед вати, ніж з боку Хунти — придурки за типом басурина, астрахані, педофіла-дыпутата бердичівського і т д давно успішно пиляють бюджет і гроші платників податків рф, а тут … Раптом… Приходить новий чол у «міністерство» і змушує працювати.

Але є проблема: колишні улюбленці майї пирогової розуміють у пропаганді і контрпропаганді не більше, ніж середньостатистичний шахтар в живопису, тому якісні зміни в плані інформаційних операцій дыныры неможливі в принципі і вобще — хлопці та дівчата срати хотіли на секс на килимі у пушилина їх керівника, їм головне бюджет пилять тихо.

Епілог. Саме тому нинішнього мынистро пропаганди дыныры тактовно зливають його підлеглі. Саме тому відвертих зашкваров і дебільних заяв з боку пропагандистів дыныры стало більше — страх втратити тепле грошове робить свою справу, а невміння і абсолютна тупість в плані роботи з інформацією підстьобують злити незручного мынистро.

Одним словом, чекаємо, коли дынырийского геббельса оголосять агентом сбУ і кинуть на підвал. Пішов за попкорном.