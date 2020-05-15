Роскомнагляд зажадав від Google заблокувати новину про смертність від COVID

РКН зажадав від Google заблокувати новину “МБХ медіа” про смертність від COVID. Прокуратура знайшла в ній “заклики до заворушень”



Роскомнагляд (РКН) направив компанії Google повідомлення про необхідність заблокувати на сайті “МБХ медіа” новину про те, що реальне число померлих від коронавиурса в Росії може бути вище офіційних даних, написану з посиланням на матеріал The Financial Times. Про це “МБХ медіа” повідомили в Google.

У листі відомства в Google кажуть, що вимога про блокування засноване на рішенні Генпрокуратури від 13 травня 2020 року. У Генпрокуратурі стверджують, що новина містить “заклики до масових безладів, здійснення екстремістської діяльності, участі в масових (публічних) заходах, що проводяться з порушенням встановленого порядку”.

“Ми зобов’язані повідомити вас про те, що ви повинні видалити відповідний контент з вашого проекту або зробити його недоступним в Росії”, – заявили в Google.

Google отримала повідомлення, оскільки сайт “МБХ медіа” знаходиться на хмарному хостингу Google Cloud Platform. Вимога видалити новину від Роскомнадзора в редакцію інформагентства не надходило.

13 травня The Financial Times випустила текст, в якому з посиланням на російських фахівців і опубліковані раніше дані стверджувалося, що реальне число померлих від коронавиурса в Росії може бути вище офіційних заяв на 72%.

У той же день влада Москви заявили, що не включають понад 60% смертей заражених коронавірусом в офіційну статистику, так як ті пішли “від явних альтернативних причин”. А віце-прем’єр Тетяна Голикова на нараді президента РФ з гордістю заявила, що рівень летальності від COVID-19 в Росії – в 7,4 рази нижче світової.

Публікація в FT призвела до міжнародного скандалу. МЗС РФ вирішив направити лист до видавництва газети з вимогою спростувати дані про заниження смертності від коронавіруса в Росії.

Між тим фахівці вважають, що в Росії ведуться маніпуляції зі статистикою, а справжня смертність від коронавіруса занижена у три рази. Про це, зокрема, говорить і те, що за кількістю заражених Росія вийшла на друге місце у світі, а за кількістю померлих знаходиться тільки на 18-му місці.

На початку травня влада Москви опублікували попередні дані про реєстрацію смертей в місті за квітень. З’ясувалося, що органи РАГС Москви зареєстрували 11 846 смертей – майже на 20% більше середнього показника для цього місяця. Демографи одразу вказали, що ця “надлишкова смертність” – наслідок епідемії коронавіруса. При цьому порівняно з квітнем 2019 року смертність зросла більш ніж на 1800 чоловік, а офіційно від коронавіруса за місяць померли тільки 658 чоловік, тобто майже втричі менше.

“Ви ж розумієте, що у нас не може бути летальність в шість разів нижче, ніж у всіх інших? Ми ж не вважаємо, що в Росії якесь особливе генетичне пишність? – сказала “Медузі” демограф Дарина Халтуріна. – Судячи з масової загибелі медичних працівників, Москва зараз – це “новий Ухань”, а загальна смертність повинна бути вже досить пристойною”.

На думку політолога Володимира Гельмана, “істерична реакція влади на повідомлення про недостовірність даних щодо пандемії говорить про те, що насправді страх викликає не публічний розголос недостовірності офіційних даних про пандемію (за великим рахунком російській владі все одно, скільки росіян захворіє і помре…)”. “Набагато небезпечніше ризики того, що росіяни, які не стануть вірити офіційним даним про пандемію, на тлі падіння рейтингів тим більше не стануть вірити офіційним даним про підсумки виборів/голосувань”, – пояснив він на своїй сторінці в Facebook.