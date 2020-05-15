ВООЗ: Вірус може ніколи не зникнути

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що коронавірус COVID-19 може стати однією із постійних хвороб людей.

У ВООЗ вважають, що нове захворювання може стати ендемічним, тобто таким, що постійно присутнє серед людей, повідомляють Reuters.

За словами експерта із надзвичайних ситуації організації охорони здоров’я Майка Раяна, важливо відкрито говорити про те, що вірус може ніколи не зникнути.

“Важливо бути реалістами. Я не думаю, що хтось може передбачити, коли ця хвороба зникне”, – сказав Раян.

В організації покладають надії на створення вакцини для того, щоб контролювати вірус.

: dilo.net.ua

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