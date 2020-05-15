Береза: Можете вважати мене параноїком, але найближчим часом Київ чекає те, що зараз відбувається в Чернівцях

Тільки що повернувся з центру. І можу сказати, що безпечність людей дивує. На вулиці 90% без масок.

Комунальники прибирають на бульварі Шевченка, всі без масок. Всі! По бульвару Лесі Українки, в бік центру, йдуть юрби молодих хлопців і дівчат без масок. І всі спілкуються на близькій відстані.

Ви можете порахувати, що я параноїк, але думаю, що ми скоро можемо побачити в Києві ситуацію, подібну до тієї, що зараз відбувається у Чернівцях. Правда, до тих пір, поки у нас не буде достатньої кількості тестів, то офіційні дані не зміняться. Вони просто не можуть змінитися через відсутність достатньої кількості тестів і неможливого проведення масового тестування. Але я предпологаю, що високий ризик того, що найближчим часом у Києві може статися спалах захворювання. І це не тільки моє, але й експертна думка медиків. А з нашим рівнем медицини всім можуть і не допомогти.

Я щиро хочу, щоб COVID-19 не зачепив нікого з вас. Тому прошу дотримуватися дистанції і мінімізувати контакти. Більше того. Я розумію, що я говорю не дуже популярні речі і люди втомилися від карантину. Але мене турбує те, що ви можете підчепити коронавірус. І мені не подобається, що влада, усвідомлюючи всю непопулярність таких закликів, припинила інформувати громадян і доносити інформацію про те, що небезпека зараження COVID-19 нікуди не поділася.

Ми все ще у зоні ризику. І ціною нашій безтурботності може бути життя.

Люди втомилися від карантину. Влада це бачить. Тому після даних порожніх, але не виконаних обіцянок і після того, як Ляшко сказав, що нас просто хотіли залякати і тому заборонили відвідувати парки, я не удевлен того, що влада просто мовчить замість того, щоб інформувати всіх нас про ризики і загрози.

Я читаю американську пресу. Там готуються до того, що карантин швидше всього до кінця року. У Британії та Ізраїлі вважають, що карантин вже до кінця літа. А у нас? У нас просто мовчать, щоб не дратувати людей. Але від мовчання загроза захворювання не зникне. І про це треба пам’ятати влади і нагадувати про цю загрозу громадянам.

Нагадувати, готуватися до цього і, роблячи все можливе, докладати максимум зусиль для порятунку життів українців. Хоча видосики знімати простіше.