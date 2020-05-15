Чорна-пречерная смуга Путіна

В житті президента Росії Володимира Путіна почалася чорна смуга. Настільки чорна, що можна навіть сказати, коричнева. І пахне від неї погано, якщо ви розумієте, про що я, пише Іван Яковина у блозі для НВ.

Дивіться самі: спочатку каменем вниз впали ціни на нафту – єдиний ліквідний російський експорт. Слідом у Росії почалася епідемія COVID-19, яку довго і болісно Путін намагався не помічати. І починається вона з величезних проблем. Країна абсолютно не готова до боротьби проти інфекції.

Чого тільки варті одні тільки кілометрові черги з швидких допомог, які стоять у всіх інфекційних лікарень.

Потім у Путіна почав розвалюватися план оголошення самого себе вічним царем Росії. Всенародне голосування з цього питання, яке він намітив на 22 квітня, довелося скасувати. Сам президент спішно спускається в бункер, звідки симулює робочий стан, але постановочні кадри нарад з міністрами викликають у людей тільки подив і сміх.

Пишна коронація Путіна новим вічним царем на 9 травня зірвалася. Парад довелося скасувати, так як половина його учасників захворіла. Грандіозне свято з участю всіх світових лідерів теж не відбувся.

Тим часом економіка країни почала валитися. У малому і середньому бізнесі досягла критичних значень. Народні маси почали вирувати. У Північній Осетії люди вийшли протестувати на вулиці, на їх розгін пустили ОМОН з інших регіонів.

У Москві поліція відмовилася виконувати накази: конвойний полк став на бік блогера Володимира Воронцова. Цю людину звинуватили у вимаганні за те, що у своєму телеграм-каналі вже давно відстоює інтереси простих ментів і заважає жити генералам.

Для конвоювання Воронцова залучили кращі сили режиму – 2-й оперативний полк ГУВС Москви. Цей полк зазвичай займається придушенням протестів і побиття опозиціонерів.

Тим часом, в самому цьому полку теж почалися проблеми: пси режиму один за іншим вирушили в лазарет – вони теж заразилися коронавірусом. Один за одним почали вибувати з ладу його наближені і вельможі. Найбільш значними втратами стали прем’єр-міністр Михайло Мішустін і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Мішустін ввечері 30 квітня повідомив про свій позитивний тест на COVID-19. Він пообіцяв дотримуватися самоізоляцію і виконувати приписи лікарів. У той же час у ЗМІ повідомляли, що у політика висока температура тіла (приблизно 39 градусів).

У прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова підтвердили COVID-19 12 травня. Разом з дружиною його госпіталізували в лікарню. Він уточнив, що знаходиться в клініці, де проходить лікування.

Достовірно відомо також про хвороби як мінімум трьох міністрів, ну а чиновників рангом нижче ніхто навіть і не вважає. Але вертикаль помітно підгнили. У деяких областях, наприклад, у Ленінградській, місцеві уряди практично перестали працювати із-за епідемії. Однак набагато гірше для Путіна інше.

З-за того, що він закрився у своєму бункері, з новою силою розпочалися конфлікти між його миньонами. З останнього – його знаменита хрещениця Ксенія «Крабчак» жорстко зчепилася за жирний крабовий бізнес з другом юності – Геннадієм Тимченком на прізвисько «Гангрена».

Майже одночасно почалися серйозні тертя між путінською правою рукою Ігорем Сечіним і мером Москви Сергієм Собяніним. Мер поки програє: один його союзник олігарх Дмитро Босов – нещодавно був убитий у власному будинку. Другий, Анатолій Биков, заарештований за якесь інше вбивство.

Дефіцит кадрів і почався хаос у системі управління країною вже приносять свої плоди. Всі люди Путіна плюнули на державу, і зараз просто вирішують свої проблеми.

Глава компанії «Роснефть» Ігор Сечин, який сидить на величезних нафтових резервах, попросив у держави фінансової допомоги. Це треба примудритися, щоб зробити величезну нафтову компанію прибутковою – дотаційною. Але йому вдалося!

Заробіток на COVID-19

Далі. Моз не виплачує лікарям і медсестрам публічно обіцяні президентом надбавки за роботу з ковидными хворими. Медики Путіну вже відкриті листи пишуть, але нічого не допомагає. Про допомогу він оголосив, але не надав. Обіцяні виплати на дітей теж поки що ніхто не бачив – з тієї ж причини. Гроші, мабуть, просто вкрали.

Собянін і його мерія роблять гроші інакше. Вони заборонили з’являтися на вулицях без масок і рукавичок. Одночасно мерія налагодила продаж і того, і іншого. Націнка на ці предмети становить кілька тисяч відсотків! Маски закупили по рублю, а продають по 30.

Ви знаєте, це вигідніше, ніж продаж нафти, особливо зараз. Я думаю, відповідні нехороші люди так зазвичай наживаються на героїн і кокаїн. Класний бізнес, чи не правда?

Тим більше, від масок і рукавичок в умовах працюючого метро все одно ніякого сенсу немає. Вони не працюють! За словами організатора цієї схеми Сергія Собяина, офіційна статистика за кількістю заражених людей занижена в 2,5 рази. Там хворіють не 120 тисяч, а 300 тисяч осіб.

Як з’ясувала FT, статистика смертей від COVID-19 теж занижена приблизно на 70%. Скажімо, в Москві в квітні вірус убив не 600, як кажуть офіційні джерела, а більше 2 тисяч осіб.

Але навіть офіційні дані по зростанню захворюваності та смертності зараз швидко йдуть вгору. За один тиждень Росія вийшла спочатку на 3-е, а потім і на 2-е місце за кількістю хворих. І ось на цьому страшному епідеміологічному тлі Путін оголосив про скасування карантину і всяких обмежень. Він заявив, що людям пора виходити на роботу.

Звичайно, всі здивувалися дивною логікою. Путін оголосив, що коли боліло 100 чоловік, треба було сидіти вдома і нікуди не виходити. Ну а коли захворіло 300 тисяч чоловік, виявляється, пора виходити на роботу. Але при цьому мерія Москви заявила, що обмеження не будуть зняті, поки вона не розпродасть всі закуплені рукавички і маски – тобто до кінця травня.

Ситуація абсолютно безглузда. Путін каже: «Виходьте працювати, я зняв обмеження». Мер Собяинин каже: «Не, не виходьте, поки ще працюють обмеження».

Коли в голові однієї і тієї ж вертикалі влади звучать різні, протилежні за змістом голоси, це називається шизофренія. Саме даний психічний розлад.

Рейтинг Путіна впав

Не дивно, що на цьому тлі рейтинг Путіна впав вже до значень цін на нафту. За даними політолога Валерія Солов’я, закриті опитування громадської думки дають Путіну не більше 15% популярності. Знаєте, що це означає? Всі, напевно, пам’ятають, знамениті 86% підтримки Володимира Путіна. Так званий «Кримський Консенсус»? Так от, зараз ситуація дзеркальна. Фактично ці ж 86% виступають не за Володимира Путіна, а проти нього. І це дуже серйозно.

За словами кращого соціолога Росії, глави «Левада-Центру» Льва Гудкова, вже влітку поточного року в Росії почнуться масові виступи проти путінського режиму. Він не сказав, що може початися революція, але сенс був саме таким.

Путін і шаман Габишев

І ось тут починається найцікавіше. З таким прогнозом – і по подіям, і по датах, – ще до Гудкова – тиждень тому виступив мій улюблений російський навколополітичний персонаж – якутська шаман Олександр Габишев. А на нього у Путіна зуб ще з минулого року. Тоді під час літнього походу шамана проти Путіна повстала Москва, у нього згоріла підводний човен «Лошарік» і вибухнула атомна ракета «Буревісник».

Після цього шаман ледь не підняв революцію в місті Улан-Уде – це столиця Бурятії. І що цікаво: тоді всі ці проблеми закінчилися, як тільки ФСБ заарештувала шамана і відправила його на батьківщину – в Якутії.

За словами людей, які знають президента Росії, він дуже забобонна людина. Він по-справжньому вірить у молитву, в магію, в таємні ритуали, у пристріт і всяке таке. Коли у нього погано йдуть справи, він не вилазить з церков і монастирів, до нього навіть ворожок водять.

Гірше того, в лютому минулого року злі бурятські шамани спалили живцем і принесли в жертву демонам кілька верблюдів. Теж заради процвітання Володимира Путіна і його друзів. Я веду до того, що Путін в шамана Габишева, схоже, вірить. Інакше дуже складно пояснити те, що сталося в Якутську 12 травня.

Спочатку в будинок до сестри Габишева, у якій він мешкає, кілька разів намагалися проникнути якісь дивні люди. Вони хотіли взяти у шамана тест на COVID-19 і відправити його на карантин. Коли той відмовився, Путін пішов на більш серйозні заходи.

В будинок увірвалися два десятки спеціально навчених омонівці. Свідки кажуть, що на них була якась незвичайна форма, хрести і язичницькі обереги. Вони скрутили шамана, одягли на нього кайданки і вивезли в місцеву психіатричну лікарню. Очевидно, там йому будуть погрожувати, вимагаючи відмовитися від планів нового походу на Москву. Але зробити це буде досить складно.

З точки зору закону Габышеву абсолютно нічого пред’явити. Законами РФ не забороняється вважати Путіна демоном і не забороняється ходити пішки. Тим не менш, дії Путіна вказують на те, що саме в Габышеве він вбачає пряму загрозу своїй владі. Але просто вбити його з якихось причин він не може.

Взявши участь в цій історії, Путін загнав себе у вкрай незручне становище.

З одного боку, тепер йому треба якось звільнитися від шамана, нейтралізувати його. Інакше той стане живим символом перемоги над Путіним і усіма темними силами.

З іншого боку, занадто вбити або посадити Габишева теж не можна, так як його справа вже дійшла до суду в Страсбурзі, про шамана пишуть провідні світові ЗМІ.

Якщо його без всяких підстав запроторять до божевільні, почнеться серйозний міжнародний скандал. Ну і найголовніше. Путін, враховуючи його психологію, напевно вірить, що вищі сили будуть дуже незадоволені, якщо він просто вб’є Габишева. Я впевнений, що в шаманско-демонських колах такі методи під забороною.

Ну а в цілому, я вважаю, що зараз для вирішення цієї ситуації втручання вищих сил так чи інакше все одно потрібно. Складно сказати, що саме це буде – удар блискавки, зараження COVID-19 або лист Дональда Трампа. Але я особисто дуже чекаю якоїсь події з цієї сфери.