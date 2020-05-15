Українець у Польщі намагався відродити смертельно небезпечну гру «Синій кіт»

У Польщі у місті Познань поліція затримала 24-річного українця. Його звинувачують у спробі відродити смертельно небезпечну гру «Синій кіт» та залучити до неї місцевих підлітків.

Спілкуватися з потенційними гравцями і роздавати їм небезпечні завдання чоловік планував через соціальну мережу «ВКонтакте», популярну у місцевої російськомовної та україномовної громад. Була створена закрита група в соціальній мережі, куди активно залучалися учасники.

До того моменту, коли діяльністю оновленого «Синього кита» зацікавилася поліція, деякі учасники вже дійшли до стадії нанесення собі каліцтв. Як повідомляє TVP3, у залученою в «гру» дівчата українського походження були виявлені характерні сліди на тілі, що свідчать про виконання завдань куратора.

Затриманому чоловікові інкримінують підбурювання неповнолітніх до небезпечних занять, членовредительству і самогубства. Поліція буде клопотати про арешт підозрюваного.