Верховний Суд відмовився повернути державі «Дніпроавіа» Коломойського

Верховний Суд 7 травня відмовився задовольнити касаційну скаргу Фонду держмайна, і не повернув авіакомпанії Ігоря Коломойського «Дніпроавіа» в державну власність. Про це повідомляє Finbalance з посиланням на матеріали справи.

Суд залишив без змін рішення Господарського суду Києва, яким Фонду держмайна відмовили у задоволенні позову до ТОВ «Галтера» у справі про розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій «Дніпроавіа».

Свій позов ФДМУ мотивував неналежним виконанням «Галтерой» зобов’язання передати злітно-посадкову смугу, радіомаячну систему та земельні ділянки, на яких вони розташовані, у власність держави до 2 вересня 2014 року.

Також за оцінками ФДМ, «Галтера» з передбачених 882,1 млн грн інвестицій до 31 грудня 2014 року для оновлення аеропорту «Дніпропетровськ» (в т. ч. для реконструкції злітно-посадкової смуги) внесла лише 142,1 млн грн.

Натомість суди констатували, що Кабмін лише 04.11.2015 визначив держорган, якому повинно було бути передано відповідне майно.

При цьому з квітня 2014 (тобто від початку АТО) аеропорт використовували військові, з-за чого не було можливості здійснювати реконструкцію об’єкта.

Також суди критично оцінили аргумент ФДМУ, що відповідні роботи могли бути проведені до квітня 2014, т. до договором про приватизацію «Дніпроавіа» не були визначені дати початку реконструкції, а тому «Галтера» мало право на власний розсуд визначити в будь-який проміжок часу до 31.12.2014.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Госпсуд Києва відмовився задовольнити позов Фонду держмайна до компанії «Галтера» у справі про розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій «Дніпроавіа» від 28 серпня 2009 року.

ФДМ у кінці серпня 2009 року продав 94,572% акцій компанії ТОВ «Галтера».

Ініціатор справи про визнання банкрутом «Дніпроавіа» — «Укртатнафта» (контрольоване групою Коломойського).

В результаті авіакомпанією через «Галтеру» володіє група «Приват» бізнесмена Ігоря Коломойського.

Рішенням господарського суду за поданням Дніпропетровської обласної прокуратури 30 березня 2017 року вирішено 94,5% акцій ПАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» списати на користь держави.