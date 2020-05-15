Сивохо звинуватив українську армію в мародерстві на Донбасі

Колишній радник секретаря РНБО України Сергій Сивохо заявив, що українські вояки на Донбасі нібито причетні до мародерству покинутих переселенцями будинків.

Про це він розповів в інтерв’ю журналісту Олесі Бацман, додавши, що його дві квартири в окупованому Донецьку, за якими доглядають «небайдужі громадяни», така доля минула (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

«Мене оминула ця чаша. Хоча дуже багато знайомих, у яких були і вдома, причому в зоні бойових дій. І хто розграбував – ще велике питання. Варіантів два: дві сторони», – сказав Сивохо.

При цьому на уточнююче питання журналіста про те, кого він має на увазі – терористів, бойовиків, або ж українську армію, добровольців – екс-радник секретаря РНБО відповів, що «і тих, і тих».

«Бо ні для кого не секрет, що на «Новій пошті» висіли оголошення з приводу пральних машинок, які відправлялися звідти: «Прохання зливати воду перед відправкою в Україну», – висловився Сивохо.