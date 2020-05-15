У Москві черги з порушників самоізоляції

Москвичку Міллу Жуковську оштрафували за порушення пропускного режиму в столиці ще 22 квітня, на вулиці Іллінка. Пропуск вона оформила днем раніше, але так як це було самий початок посилення режиму самоізоляції, то не зрозуміла, що потрібно було зробити в один день. Вийшло, що на момент затримання її електронний дозвіл на машину виявилося недійсним. Щоб отримати документи на штраф, їй довелося після травневих свят їхати в Коммунарку, куди направляють зараз всіх порушників режиму самоізоляції.

Як тільки закінчилися формально “неробочі дні”, почалися розгляду справ порушників. Документи оформляються не в суді, а в Об’єднанні адміністративних технічних інспекцій, яке, згідно з даними на сайті, займається благоустроєм, виробництвом земляних та ремонтних робіт, а також реєстрацією паркових атракціонів”.

Оштрафована Мілла Жуковська

Хоча затримання відбулося в самому центрі Москви, на Ільїнці, розгляд протоколу 1223036 за ст. 3.18.1 Кпап Москви (“за порушення самоізоляції”) було призначено на 13 травня об 11 годині в Коммунарке в Новій Москві.

Співробітниця прямо сказала, що у неї наказ і їй все одно, що ми тут з самого ранку стирчимо натовпом

– Скляні відсіки, схожі на схову прикордонників при проходженні контролю в аеропорту, були поділені на округи: СЗАО, ЗАТ, ЦАО і так далі, вся Москва, – розповідає Мілла Жуковська. – Біля кожного віконця – маса народу. Власне, до приїзду в Коммунарку я взагалі не дуже розуміла, куди їду і що там буде відбуватися. Запаслася виправдувальними документами, клопотаннями (у Мілли на руках мама-інвалід, брат з дружиною на той момент знаходилися в лікарні з пневмонією. – РС). Але їх навіть розглядати ніхто не став. Я дуже пошкодувала, що взагалі сюди приїхала, але була впевнена, що живу в правовій державі і зможу довести в суді свою правоту. А виявляється, що ніякого суду і немає. Співробітниця прямо сказала, що у неї наказ і “свій план”, і їй все одно, що ми тут з самого ранку стирчимо натовпом.

Протокол про порушення режиму самоізоляції

За словами Жуковськой, десятки людей в період епідемії стояли в чергах плечем до плеча, спина до спини. Виправдатися ніхто не зміг, на руки видавали вже готові рішення.

– В чому сенс приїжджати особисто, якщо все заздалегідь вирішено? – запитує вона. – У приміщенні не проштовхнутися, там одночасно знаходяться десятки людей, без дотримання будь-якої дистанції, все однією ручкою заповнюють папери. Проштрафилися автомобілістів не так багато, в основному пішоходи, хто порушив самоізоляцію, і мігранти.

За словами Жуковськой, в черзі говорили, що поодинокі випадки, коли штрафи знімали, все ж таки були:

– Якщо когось викликали в офіційну структуру, наприклад, в посольство, і чоловік не встиг виписати перепустку, але у нього при собі є довідка звідти. І ще – якщо в системі була помилка і пропуск анулювали випадково. Але таких дуже мало, – додає Мілла.

Перевірка перепусток в московському метро

Москвич Андрій (він попросив не вказувати прізвище. – РС) говорить, що в перші дні можна було спробувати обдурити систему та оформити пропуск вже після того, як виписали штраф, оскільки календарний день-то був один і той же. Але зараз, за його словами, цю “лазівку” прикрили.

“Мені все це нецікаво. У нас план”, – перервала її виправдання співробітниця

Мілла намагалася пояснити, що, згідно ст. 2.9 КоАП Москви, її могли б звільнити від адміністративної відповідальності, оскільки не настав ніяких несприятливих наслідків і не було заподіяно шкоди чиїм-небудь інтересам або правам: їхала одна, ізольовано, на своїй машині. “Мені все це нецікаво. У нас план”, – відразу перервала її виправдання співробітниця.

Поки чекала видачі паперів, Жуковська сходила пообідати в місцеву їдальню. Потім схаменулася, що там може бути ще небезпечніше: маски були лише на оштрафованих, співробітники користувалися засобами захисту через одного.

– Так, я визнаю свою провину і каюсь, – каже Міла. – Хоча у мене в постанові навіть не написано, на підставі якої статті Кпап мене оштрафували. До цього я була спокійна за своє здоров’я, так як дуже обережна, дотримуючи всі правила, їжджу на своїй машині, не спускаюся в метро і ні з ким стороннім не спілкуюся… Але тепер після всього, що я сьогодні пережила, я не знаю, що мені робити.

У загальній черзі вона пробула більше трьох годин. На оскарження постанови їй дали 10 днів.

Контролер перевіряє перепустки в громадському транспорті Москви

Юрист Марина Силкіна вважає, що оскаржити постанову Мілле Жуковської і таким, як вона, навряд чи вдасться.

– Об’єднання адміністративно-технічних інспекцій входить в перелік структур, які постановою мера зараз отримали право контролювати дотримання режиму підвищеної готовності. В даному випадку громадянку притягнуто за статтею 3.18.1 Адміністративного кодексу міста Москви. Штраф фізичним особам – 4 тисячі рублів, з використанням автомобіля, як в цьому випадку, 5 тисяч, тобто їй приписали мінімальний штраф як до фізичної особи, – пояснює Силкіна.

Штрафи сьогодні масово збирають, і ніхто ні в чому розбиратися не стане

За її словами, оскільки кожен громадянин має право на судовий захист у відповідності зі ст. 46 Конституції РФ, тобто його справа повинна бути розглянута належним суддею у розумні строки, судове провадження повинно бути справедливим і публічним, то в цьому сенсі буква закону не була дотримана.

– Шанси оскаржити це рішення невеликі, тому що штрафи сьогодні масово збирають, і ніхто ні в чому розбиратися не стане. У разі якщо в результаті перебування в цьому закладі, де, судячи з фотографій, абсолютно не дотримуються правила епідеміологічної безпеки, не гарантована півтораметрова дистанція, людина заразиться коронавірусом, він може звернутися з позовом до уряду Москви з вимогою про компенсацію витрат на лікування та стягнення моральної шкоди. Але для цього йому спершу потрібно буде довести причинно-наслідковий зв’язок між двома подіями, – говорить юрист.