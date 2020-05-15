Медики обнаружили причину «бессмертности» рака

Ученые обнаружили белок, который помогает раковым клеткам выживать.

Ученые из Университета Копенгагена в Дании обнаружили белок, который помогает раковыми клеткам выживать. Результаты исследования представлены на страницах Nature Structural & Molecular Biology. В ходе проведенного исследования ученые изучили процесс деления в RTEL1 и выявили две важные функции, благодаря которым у раковых клеток появляется возможность выжить.

Как пояснили авторы научной работы, процесс деления является одним из наиболее важных для человеческого организма. Нормальные единицы имеют ограниченное количество делений, в раковых все происходит бесконтрольно.

Как показало исследование, RTEL1 играет огромную роль не только в S-фазе, но и в митозе опухолевых единиц. Данный белок способен предотвратить губительное столкновение между процессами репликации и транскрипции, что может спровоцировать повреждение ДНК и нестабильность хромосом.

Помимо этого RTEL1, как было установлено в ходе одной из предыдущих работ, запускает процесс, известный как MiDAS. Он помогает клеткам завершать репликацию, которая застряла в S-фазе. В ином случае это может привести либо к гибели единиц, либо к мутациям в них. Это означает, что раковая клетка может стать еще более ненормальной. В новом исследовании ученые изучили поведение различных типов опухолевых единиц, в том числе при раке шейки матки, костей и толстой кишки. Оказалось, что раковые клетки используют MiDAS благодаря RTEL1. Ученые считают, что данный белок можно будет использовать в качестве мишени для атаки на рак.

: lenta.ua