Коронавірус переноситься як дрібна пил? — Süddeutsche Zeitung

З’являється все більше ознак того, що Sars-CoV-2 може перебувати у зваженому стані в повітрі приміщень. Хоча дотримання дистанції допомагає в захисті від інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом, воно не ефективно при такому способі передачі.

Спочатку захворів один вокаліст, а потім весь хор. Коли 10 березня члени хору Skagit Valley Chorale зустрілися на репетиції, (…) вони, домовившись заздалегідь по електронній пошті, відмовилися від обіймів і поцілунків в якості привітань.

Однак репетиція перетворилася на катастрофу. Так як один з вокалістів був носієм Sars-CoV-2, коронавірусом заразилися 53 з 60 учасників репетиції.

Три вокаліста потрапили в лікарню, двоє померли.

Те, що вірус так масштабно поширився під час однієї репетиції, є для багатьох експертів черговим доказом найбільш неприємною риси Sars-CoV-2: вони припускають, що вірус може поширюватися не тільки через чхання, кашель і вологе говоріння, тобто повітряно-крапельним шляхом, а й у формі аерозолю.

Мова йде про найменших, містять вірус краплях рідини, які потрапляють у повітря при звичайному диханні і говорінні (і тим більше під час співу) і тривалий час зберігаються в ньому.

«Я думаю, варто виходити з того, що має місце передача вірусу аерозольним шляхом», — сказав у розмові з Süddeutsche Zeitung берлінський експерт з коронавирусу Крістіан Дростен, вказавши також на дані дослідження з Гонконгу, де половина виділених людьми вірусів була виявлена в аерозолях.

Якщо підтвердиться, що вірус може передаватися аерозольним шляхом, це вплине на вжиті захисні заходи. Адже дотримання дистанції допомагає при захисті від інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом, але не аерозольним.

Так як діаметр частинок аерозолю не становить навіть 5 мкм, вони довго зберігаються в повітрі. Більш великі частинки в свою чергу осідають навколо людини, який став їх джерелом, тому рекомендується дотримуватися дистанцію 1,5-2 метри.

Хоча вокалісти у Вашингтоні сиділи близько одне до одного, а деякі ділилися один з одним печивом і апельсинами, (…) сам факт співу «міг сприяти зараженню шляхом виділення в зовнішнє середовище аерозолів», вважає Центр по контролю і профілактиці захворювань США.

Доказів аерозольній передачі вірусу стає все більше — хоча вони і не є незаперечними.Так, вчені з Університету штату Монтана ще в середині березня повідомляли в журналі New England Journal of Medicine, що Sars-CoV-2 довго зберігається в дрібних краплях рідини — правда, це було виявлено у рамках чистого лабораторного експерименту.

Дослідники створили аерозоль за допомогою приладу з рідини, сильно зараженої вірусами. Цей експеримент не обов’язково показовим щодо передачі інфекції серед людей, однак частинки зберігалися в повітрі протягом трьох годин і стільки ж часу залишалися заразними.

Потім вчені з Сінгапуру, а також з Небраски виявили аерозолі з ДНК вірусу в повітрі приміщень, де знаходилися пацієнти з Covid-19 — причому на відстані не більше двох метрів від пацієнтів (але вони не шукали віруси, здатні до розмноження).

У рамках одного дослідження, проведеного в Ухані, вчені виявили високу концентрацію аерозолів в тих відділеннях лікарні, де було особливо багато людей.

Це ще не є доказом передачі вірусу таким шляхом від людини до людини, однак деякі випадки зараження, наприклад, швидке поширення вірусу в хорових колективах або в ресторанах чи можна пояснити чимось іншим, окрім як передачею через хмара частинок в нерухомому повітрі.

А те, що коронавіруси в принципі можуть перебувати у підвішеному стані в аерозолях уже показала спалах захворювання в житловому комплексі Amoy Gardens в Гонконзі в 2003 році, говорить Крістіан Дростен.

Тоді заразилися 300 осіб, у тому числі ті, хто жив на поверхах вище квартир заражених.

Питання про аерозольній передачі вірусу важливий, так як на ньому можуть ґрунтуватися рекомендації щодо взаємодії людей один з одним.

Дотримання дистанції раніше є гарним заходом у боротьбі з передачею вірусу повітряно-крапельним шляхом.

У випадку з аерозолями допомагають свіже повітря і його пересування, так як кожен потік повітря розганяє вірус і розріджує аерозоль.

Христина Берндт, Süddeutsche Zeitung (Німеччина).