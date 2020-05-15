Коронавірус може розмножуватися в кишечнику людини — Nature Medicine

Вчені заявляють, що згідно з отриманими даними, коронавірус може локалізуватися не лише в легенях, але й в кишечнику людини, і поширюватися з допомогою відходів життєдіяльності.

Про це, як передає сьогодні «Укрінформ», йдеться в дослідження китайських вчених, опублікованому в журналі Nature Medicine.

Повідомляється, що клітини кишечника можуть легко заражатися SARS-CoV-2 і ставати центром поширення COVID-19 в організмі. Це вдалося довести після вирощування штучного аналога кишечника летючих мишей і людини і аналізу відходів.

З’ясувалося, що вірусні частинки можуть зберігатися у відходах життєдіяльності, а потім успішно розповсюджуватися як від летючої миші до людини, так і навпаки.

Вчені підкреслили, що нові дані про поширення коронавіруса пояснюють наявність кишкових розладів у інфікованих пацієнтів.

Поки невідомо, наскільки швидко може передаватися коронавірус через відходи життєдіяльності людини, наприклад, за допомогою каналізації.