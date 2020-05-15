Рецесія в економіці і сплеск безробіття вдарили по бюджету Пенсійного фонду Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18).

ПФР, збирає з кожного працюючого по 22% від зарплати, може недорахуватися трильйона рублів доходів в цьому році при середній ціні нафти 27 доларів за барель, прогнозує «Центр розвитку» Вищої школи економіки.

Це 11% доходів фонду, закладених у закон про федеральному бюджеті. Всього в ПФР планували зібрати 5,633 трильйона рублів — на 389 млрд (7,3%) більше, ніж у 2019-м.

Збори з населення, втім, покривають лише трохи більше половини суми, яку фонд повинен витратити на виплати пенсіонерам — 8,999 трлн рублів.

Різницю у вигляді трансферу оплачує федеральний бюджет: до пенсійної реформи він забезпечував майже половину бюджету ПФР, але поточний рік влада запланувала зниження цієї частки до 36,5%.

Збільшиться «діра» у фонді обов’язкового медичного страхування: з 2,15 трлн рублів запланованих надходжень не дорахується від 260 до 350 млрд рублів при нафти 27-35 доларів за бочку.

У результаті кожний четвертий карбованець із запланованих витрат фонду (2,388 трлн рублів) залишиться без реального забезпечення.

Латати дірки в соцфондах уряду доведеться за рахунок федерального бюджету, що ще більше збільшить його дефіцит.

За оперативними даними ФНС, у квітні податкові надходження впали на 31,4% рік до року.

При цьому податок на прибуток і ПДФО, в основному формують доходи регіональних бюджетів, впали відповідно на 40,8 і 14,1%.

Найбільш важливі для федерального бюджету податки ПДВ і ПВКК знизилися на 26,7 та 50,8%, відзначають в ВШЕ.

Якщо врахувати ще й випадають доходи суб’єктів РФ, загальна дефіцит ресурсів у бюджетній системі на кінець року може скласти від 6,3% ВВП до 8,3% ВВП — тобто 6,9-9,1 трильйона рублів.

«Мінфін поки розраховує компенсувати випадаючі доходи і профінансувати додаткові видатки бюджету, не переглядаючи бюджетне правило, за рахунок збільшення запозичень, а також використовувати бюджетні кредити (і в меншій мірі трансферти) для фінансування регіональних дефіцитів», — констатує провідний науковий співробітник «Центру розвитку ВШЕ Андрій Чернявкий.

При цьому в 2021 році проблема нікуди не піде, підкреслює він: витрати федерального бюджету в наступному році повинні скласти 19,8 трлн рулів в базовому та 16,7 трлн рублів і песимістичному сценарії (з нафтою по 35 і 27 відповідно).