Лізингова кабала: підлеглі Кличко зібралися “втратити” близько 250 млн гривень на закупівлю білоруських автобусів

Історія з покупкою КП “Київпастранс” двохсот білоруських автобусів “МАЗ” на умовах лізингу обростає шокуючими подробицями.

У проекті лізингового договору сказано, що вартість транспортних засобів складе 1,52 млрд гривень, а постачальником може виступити ТОВ “Автомобільна компанія “Укравтоторг” (фірма з орбіти обвинуваченого у масштабному розкраданні грошей екс-нардепа Дмитра Святаша). За даними громадської ради при Київській міськдержадміністрації (КМДА), якщо відмовитися від такого лізингу, 200 “Мазів” можуть обійтися міському бюджету на 249,36 млн гривень дешевше. Схоже, схема “нахабного розпилу коштів” запускається, щоб її учасники без тендеру, використовуючи фірму прокладку, заробив майже 10 млн євро. Є відомості, що цю схему меру Києва запропонували два впливових депутата з фракції “Солідарність” Андрій Странніков та Олесь Маляревич.

Як стало відомо KV, 12 травня 2020 року комісія Київради з питань транспорту, зв’язку і реклами розглянула лист КП “Київпастранс” про погодження договору фінансового лізингу на придбання транспортних засобів з ВАТ “АБ “Укргазбанк” (№ 053/01-1746 від 8 травня 2020 року)

Так і з’ясувалося, що керівництво “Київпастранс” хоче закупити в лізинг у ТОВ “Автомобільна компанія “Укравтоторг” (*) дві моделі автобусів: 80 автобусів “МАЗ 203015” (довжина – 12 метрів) вартістю 202 тис. євро за одиницю і 120 автобусів “МАЗ 215069” (довжина – 18,75 метрів) вартістю 288 тис. євро кожен. Таким чином, загальна вартість усіх автобусів, як і передбачалося рішенням Київради № 534/8704 від 12 березня 2020 року, складе 50,72 млн євро (з ПДВ) або 1,52 млрд гривень (за курсом євро на 25 березня 2020 року).

Ніяке рішення з даного питання депутати поки не прийняли. Але голова транспортної комісії Київради Олексій Окопный (фракція “Солідарність”) дав колегам можливість досхочу висловитися, щоб “доповідач орієнтувався, яку інформацію йому треба підготувати на наступне засідання комісії”.

Депутат Київради Святослав Кутняк (позафракційний) розповів про те, що у відкритому доступі є інформація про вартість зазначених вище моделей автобусів. За його словами, “маленький” автобус коштує 155 тис. євро (у запропонованому проекті договору – 202 тис. євро) за одну одиницю, а “великою” – 215 тис. євро (в проекті договору – 288 тис. євро). Разом з тим, Святослав Кутняк зацікавився ціною доповнень специфікацій — вартістю ремкомплектів для автобусів і вартістю їх “начинки” (кондиціонерів, валідаторів тощо), яка не вказана в проекті договору.

Крім того, депутат звернув увагу на той факт, що в столичному бюджеті щорічно є “мільярди невикористаних грошей” – близько 1,8-2 млрд гривень. Тому, столична влада цілком могли купувати автобуси за “живі” гроші і не переплачувати зайві відсотки, передбачені лізинговим угодою.

“Я впевнений, що лізинг – це чергова афера більшості, яка намагається обходом тендеру через фірми прокладки, кінцеві бенефіціари яких знаходяться в офшорах, заробити майже 10 млн євро. Також лізинг дозволяє вибирати не тільки постачальника послуг, але і впливати на умови договору. Чому ніхто не говорить, що у нас ставка по лізингу – 11,5%? Це великий відсоток”, – вважає Святослав Кутняк.

При цьому, член громадської ради при КМДА Олег Базик повідомив, що, за розрахунками його ради, ціна покупки даних автобусів завищена приблизно на 249,36 млн гривень. Аналіз проводився на основі відкритих даних по вартості цих моделей автобусів в Росії. При цьому, за словами Олега Базика, вартість автобусів, які поставлялися в сусідню країну і які обладнані двигунами Mercedes і мають європейську “начинку”, нижче ціни так званих “базових” автобусів, які будуть поставлятися в Київ.

Екс-перший заступник голови постійної комісії Київради з питань транспорту, зв’язку і реклами Прохор Антоненко (позафракційний) також виступив проти покупки білоруських автобусів на умовах лізингу. Він нагадав ситуацію з вагонами метро, які за договором лізингу для КП “Київський метрополітен” постачало ТОВ “Укррослізинг” (тепер ТОВ “Австро-Угорська Лізингова Компанія.- KV). Тоді вартість покупки зросла в кілька разів.

“Лізинг – це улюблена справа київської влади. Можна придбати ці автобуси без кредитів і лизингов. Можна купити або за більш низькою ціною, або за тією ж ціною, але придбати більше транспорту”, – зазначив Прохор Антоненко.

Умови запропонованої закупівлі розкритикував навіть член транспортної комісії Сергій Майзель (фракція “Солідарність”). Він зазначив, що 30 квітня 2020 року комісія отримала лист від підприємства “Мазтранссервіс” (**). За його словами, компанія повідомила про можливості поставки за ті ж гроші 220 замість 200 автобусів і є лише одне але – потрібно два місяці почекати акредитацію від “Укргазбанку”.

“Це компанія, яка вже 23 роки працює з “Київпастрансом” і виконавчим органом (Київською міськдержадміністрацією (КМДА). – KV). За цей час вони здійснили поставки порядку 521 одиниці рухомого складу. Це офіційний дилер заводу “МАЗ”. І репутація даній компанії для мене дуже важлива. Будучи керівником “Київпастрансу” (з 13 серпня 2014 року по 12 квітня 2016 року. – KV) і керівником Департаменту транспорту (з 25 квітня 2016 року по 25 квітня 2017 року. – KV), я знаю цю компанію з хорошої сторони. І розумію, що вони дійсно можуть здійснити цю поставку”, – повідомив колегам Сергій Майзель.

Зазначимо, 8 травня 2020 року народний депутат VIII скликання Юрій Левченко на своїй сторінці у Facebook висловив думку, що використання схеми лізингу для покупки Мазів дало можливість Віталію Кличку штучно завищити вартість білоруських автобусів і спробувати приховати деталі угоди. Крім того, відповідно до договору, лізинговий відсоток розраховується виходячи з відсоткової ставки в розмірі 11,5% річних на суму фактичного щоденного залишку невідшкодованої вартості предмета лізингу (автобуса) з ПДВ. На думку Юрія Левченка, це ще один приклад “накрутки” і “нахабного розпилу коштів”.

Також екс-нардеп повідомив, що схему купівлі автобусів у лізинг Віталію Кличку запропонували голова комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Странніков та перший заступник голови цієї комісії Олесь Маляревич (обидва – фракція “Солідарність”)

Нагадаємо, рішенням № 534/8704 від 12 березня 2020 року столична міськрада дозволила КП “Київпастранс” протягом 2020-2023 років закупити в лізинг 200 білоруських автобусів “МАЗ” за 50,72 млн євро. Лізингодавцем виступає ПАТ “АБ “Укргазбанк”. Термін лізингу – 36 місяців з моменту підписання першого акту прийому-передачі автобусів, але не пізніше 31 грудня 2023 року. У рішенні міськради зафіксовано, що компенсація відсотків лізингу не повинна перевищувати 11,5% річних. Депутати тоді передбачили, що КП “Київпастранс” повинен погодити проект лізингового договору з двома комісіями Київради – з комісією з питань транспорту, зв’язку і реклами, а також з комісією з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

KV тоді повідомляла, що за придбання в лізинг білоруських Мазів дуже агітував мер Києва Віталій Кличко, а його підлеглі переконували депутатів, що автобуси столиці зараз потрібніше екологічних тролейбусів, а вітчизняний виробник, мовляв, не може гарантувати якість.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ “Автомобільна компанія “Укравтоторг” було засновано в січні 2009 року. Керівником компанії вказано Геннадій Зелінський. Засновником даного підприємства є ТОВ “Неон Сіті Груп”, а кінцевим бенефіціаром – мешканка Кіпру (офшорна зона) Марія Чатзиантона. ТОВ “Автомобільна компанія “Укравтоторг” має київську “прописку”, розмір статутного капіталу компанії – 53,7 млн гривень.

Як зазначено в системі Youcontrol, ТОВ “Автомобільна компанія “Укравтоторг” входить у групу компаній “АІС”. Співвласниками даної групи є екс-нардепів різних скликань Дмитро Святаш (в IV-VII скликання входив у фракцію “Партії регіонів, у VIII скликання був членом фракції “Відродження”) та Василь Поляков (в V скликанні був нардепом від “Соціалістичної партії України”, в VII скликання від “Партії регіонів”).

Як раніше повідомляли ЗМІ, у жовтні 2019 року прокуратура Києва повідомила Дмитру Святашу про підозру у присвоєнні 1,1 млрд гривень “Укрсиббанку”. За даними слідства, протягом 2008-2018 років він і посадові особи групи компаній “АІС” шахрайським шляхом заволоділи грошима, отриманими від “Укрсиббанку” на підставі кредитних договорів. У прокуратурі заявили, що Святаш був організатором злочину. Крім того, детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили Святашу про підозру у декларуванні недостовірних відомостей. За інформацією правоохоронців, в 2015 – 2016 роках він не декларував наявність кредитів в “Укрсиббанку”. У 2016 році він був винен банку $467,51 тис. і 450,36 тис. євро. У листопаді 2019 року екс-нардепа оголосили в розшук. А в травні 2020 року ЗМІ писали, що Святаш отримав притулок у Росії.

Київське ТОВ “Мазтранссервіс” було створено у вересні 2009 року. Керівником фірми значиться Анатолій Шевченко, засновниками – жителі Києва Павло Шевченко і Роман Шевченко. Розмір статутного капіталу – 44 тис. гривень.

Як неодноразово повідомляла KV, столиця має досить негативний досвід придбання транспорту на лізингових умовах.

Так, ще 16 липня 2009 року між КП “Київський метрополітен” і ТОВ “Укррослізинг” (ТОВ “Австро-Угорська Лізингова Компанія”) було укладено договір на фінансові лізингові послуги – постачання 100 вагонів метрополітену. Вартість предмета лізингу становила 800 млн гривень. Однак, в подальшому, з причини різноманітних маніпуляцій, сума була збільшена в декілька разів, і столична “підземка” опинилася в боржниках.

31 січня 2017 року Київський апеляційний господарський суд частково задовольнив позовні вимоги ТОВ “Укррослізинг” до КП “Київський метрополітен” і зобов’язав виплатити даному постачальнику майже 2 млрд гривень. На даний момент заборгованість не погашена. За даними ЗМІ, підвищення тарифу на проїзд у київському метро до 8 гривень, що відбулося в липні 2018 року, продиктоване в тому числі необхідністю розплатитися з ТОВ “Австро-Угорська Лізингова Компанія”. Дана компанія, нагадаємо, пов’язана з українсько-російським олігархом Павлом Фуксом.

КП “Київпастранс” з 31 серпня 2016 керує Дмитро Левченко (на фото зліва). Підприємство знаходиться у підпорядкуванні Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, який з 6 лютого 2020 року очолює Валентин Осипов (на фото праворуч). Сферу транспорту столиці з 2 березня 2020 року курирує заступник голови КМДА Олександр Густелев (на фото в центрі).