Шамана Олександра Габишева закрили в психлікарні

Шамана Олександра Габишева примусово помістили на обсервацію в психіатричну лікарню Якутська. Зв’язку з ним немає, всередину нікого не пускають. З подробицями – кореспондент сайту Сибір.Реалії.

Якутська шаман Олександр Габишев минулого літа затіяв похід на Москву – “виганяти” з Кремля Володимира Путіна. Однак через кілька місяців шляху, на кордоні Бурятії і Приангарья, його затримали і помістили в психіатричну лікарню. Пізніше випустили, але весь час тримали під контролем силовиків. У червні він планував продовжити похід, і ось тепер опинився в психіатричному стаціонарі.

У вівторок ввечері, 12 травня, Ворон, один із соратників якутського шамана, вів у Yotube трансляцію свого спілкування з Габышевым. Той знаходився у дворі свого будинку, а за огорожею було видно машина Омону. Через деякий час у двір увірвалися омонівці з палицями, в шоломах і зі щитами, а також ще якісь люди – всього 9 чоловік. Частина з брали участь у цій “операції” залишалися за парканом. На цьому відеотрансляція обірвалася, а незабаром стало відомо, що шамана відвезли в психіатричну лікарню.

Ольга Тимофієва і співробітник поліції у будинку Габишева

Адвокат Габишева Ольга Тимофієва перебувала на місці подій, намагаючись пояснити, що незаконні дії силовиків. Співробітник поліції заявив їй, що Габишев відмовлявся скласти тест на коронавірус, погрожував лікарям, а також що їм надійшла заява, у відповідності з яким Габишев контактував із зараженим.

– На сьогоднішній день поки нових даних немає, відомо лише, що він примусово поміщений в психіатричну лікарню, – розповідає адвокат Габишева Ольга Тимофієва. – Мене до нього не пустили, пояснюючи це карантином. Там, на території лікувального закладу, оголошено карантин, не пускають не тільки мене, взагалі нікого. Госпіталізували його без телефону, ніякі передачі зараз не дозволяються. Головний лікар на удаленке, ліфт не працює.

– Підстави відомі?

– Поки що ні. Це все сталося позавчора ввечері, у вівторок. Вчора я направила запити, але відповіді поки немає. По телефону ніякої інформації не дають. Я додзвонилася до завідуючого відділенням, але він категорично відмовився спілкуватися. Каже, раптом ви шахрай або колектор? На думку захисту, законних підстав для цього немає. Формальний привід – нібито він мав контакт з хворим, мені поліція надала відповідний документ. Але що це за хворою, ми не знаємо.

– А чому його помістили на обсервацію саме в психіатрію?

– Я намагаюся з’ясувати, кажуть, там є обсерватор – це мені сказали неофіційно, хоча в переліку офіційних обсерваторів на території Якутська такого немає.

Один з учасників походу шамана – Віктор Єгоров з Тюмені. Він підтримує зв’язок з Габышевым і каже, що зовсім не здивований такому розвитку подій.– За останні кілька місяців його відносини з силовими структурами складалися по-різному, – каже Віктор. – З-за цього він і впадав у зневіру. Поряд з його будинком довго стояла машина, цілодобово – мабуть, велася постійна прослуховування всіх розмов. Ну, і бачили все, що відбувається – хто приїжджає, їде. Потім поставили відеокамери колом. Періодично перевіряли гостей, хто до нього прийшов, смикали, коротше. Останні 10 днів він скаржився, що всі телефони, якими він користується, у тому числі нові, стали барахлити, не виходило вийти в інтернет. Потім зв’язок дійсно почала втрачатися, він то вийде, спілкується, розсилає всім повідомлення, то раптом пропадає.

– Для вас було несподіваним те, що його госпіталізували в психіатричну лікарню?

– Анітрохи не несподівано. Вся ця історія з психіатричної і силовиками триває давно. Він же живе на договірних умовах: або він відмовляється від своїх планів виступити цього літа в похід, або його загортають в цю лікарню. Він розмовляє з цими працівниками, потім повідомляє, що поговорив, що у них укладено “мирову угоду”. Нещодавно повідомив, що у них “перемир’я”, його суть – у тому, що він до 25 червня нікуди не йде з Якутська. Чим ближче 25 червня, тим сильніше будуть стискатися наручники на його руках. Він на 25 червня призначив вихід в новий похід. До 9 травня всі дотримувалися умови перемир’я, у нього ж дідусь воював, ну, і взагалі, це таке свято, яке ніхто не хоче зіпсувати. Тільки 9 травня минуло, відразу ситуація загострилася. Він же весь цей час розсилав повідомлення – що, хлопці, ви готуйтеся, зустріч, швидше за все, буде в Іркутську, плануйте на кінець червня – початок липня приїзд в Іркутськ. Я думаю, це було останній краплею перед його затриманням. Він розсилав це перед самим Днем Перемоги.

Ще один прихильник шамана Айхал з Якутська намагався відвідати Габишева в лікарні, але всередину його не пустили.

– Медики до нього приходили до того двічі, один раз взяли тест на коронавірус у сестри і її дітей, – розповідає Айхал. – Третій раз приїхали вже з силовиками. Результатів тесту, до речі, досі немає. У самого шамана тест не брали, сестру та її дітей зараз не чіпали. Їм потрібен тільки шаман. Ми вчора підходили до психлікарні, на прохідній нам не дали жодної інформації, вказали на двері, на якій був написаний сайт цього закладу, мовляв, вся інформація там. Ми походили навколо цього триповерхового будинку, постукали в двері, ніхто ніде не відкриває. Дивилися в вікна, намагалися у пацієнтів запитати про Сашу, але їм було нас погано чути. Ми вже збиралися йти, коли зустріли лікаря, він з нами коротко поговорив. Сказав, що Олександр у 9-му відділенні, для нього там влаштували обсерватор, відчуває себе добре, натякнув, що незабаром його відпустять. Чому його помістили на обсервацію саме в психіатричну, я не знаю – обсерваторів по місту багато. Я так зрозумів, що вони дізналися, що він хоче виступити після свята Сонцестояння, і захотіли його будь-яким способом закрити.

Прихильниця шамана Дойдууна з Якутська була присутня при його затриманні.

– Нас було четверо там прихильників шамана: я, Вікторія, Сергій і Ольга. Коли я приїхала до будинку Олександра, там стояла швидка і омонівці. У омонівців були щити, їх там було мало не 20 чоловік. Шамана тягли по землі без взуття, руки зв’язали. Я у них запитала, чому ви напали всі на одного? Сміялася: ви так боїтеся його?

У нас вимагали документи, питали, чому ми тут знаходимося. Ми говоримо: “А що, ми невільні люди, не маємо права пересуватися по нашій землі?” Вимагали довідки, що у нас немає коронавіруса. Причепилися до Вікторії, що вона без маски. Олександр, наскільки я знаю, відмовлявся здавати тест на коронавірус. Але він і не виходив нікуди з дому і до себе нікого не запрошував. Він сам мені про це казав, що турбується за племінників. Під час карантину ніхто їх наших соратників з ним не зустрічався. У підсумку Вікторію, Сергія та Ольгу затримали за нібито непокору законним вимогам співробітника поліції. Протримали кілька годин у відділенні, хоча в Ольги та Вікторії неповнолітні діти. Потім туди приїжджав адвокат, близько години ночі їх відпустили.

В результаті адміністративні справи щодо трьох прихильників якутського шамана Вікторії Постниковой, Ольги Власової і блогера Тихого (Сергія Попова) були закриті за відсутністю складу правопорушення.