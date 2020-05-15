Опозиційна партія Польщі визначилися з кандидатом в президенти

Кандидатів у президенти Польщі висунули мера Варшави Рафала Тшасковского

Найбільша опозиційна політична партія «Громадянська коаліція» (KO) визначилася з кандидатом у президенти Польщі. Так, політсила висуває мера Варшави Рафала Тшасковского.

У п’ятницю під час засідання партії політики вирішували, кого обрати новим кандидатом в президенти замість Малгожати Кидава Блонської, яка оголосила про відмову від подальшої боротьби за президентський пост.

У партії було два претендента на цю посаду — мера Варшави Рафала Тшасковського і євродепутата, колишнього міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

«Я радий повідомити вам в цей момент, що одноголосна рекомендація Національної ради «Громадянської платформи», представлена нашим партнерам по коаліції, — це рекомендація для мера Варшави Рафала Тшасковского», — заявив голова «Громадянської платформи» Борис Будка.