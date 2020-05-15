Моз: керівники медустанов повідомляють лише про половині випадків COVID-19 серед медиків

З понад 3 тисяч випадків захворювання COVID-19 серед медиків повідомили тільки про кожному другому

Деякі керівники установ охорони здоров’я не повідомляють про захворювання медиків COVID-19 в Державну службу з питань праці. Остання повинна проводити розслідування кожного такого випадку.

Про це повідомив в Facebook головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Ляшко зазначив, що кожен випадок зараження серед медичних працівників повинен розглядатися як професійне захворювання.

«Ми вже неодноразово звертали на це увагу і підкреслювали керівникам закладів охорони здоров’я. На жаль, керівники закладів охорони здоров’я нехтують цим. З понад 3 тисяч випадків захворювання COVID-19 серед медичних працівників за станом на зараз повідомлено лише про захворювання кожного 2 медика», — підкреслив Ляшко.

Однією з причин, чому так відбувається, називається проблема із залученням епідеміологів до складу профільних комісій.

«Сьогодні свої пояснення нададуть керівники 5 лабораторних центрів, які не делегують епідеміологів до складу комісій. Всі керівники лабораторних центрів отримали доручення терміново направити епідеміологів до складу комісій. Буду ініціювати черговий розгляд цього питання на засіданні національної комісії ТЭБиНС. Тому що медики не повинні страждати із-за бюрократичних процедур», — повідомив Ляшко.

За даними Центру громадського здоров’я Моз, в Україні на даний момент відомо про 3,4 тис. випадків захворювання коронавірусом серед медичного персоналу. Ще майже 7,5 тис. медиків мають підозру на COVID-19.