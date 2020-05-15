Пішохідний пункт пропуску на кордоні з Польщею відкриється 16 травня

Пункт пропуску відкриється опівночі

Робота пункту пропуску «Шегині», що на українсько-польському кордоні відновлюється з опівночі 16 травня. Крім автомобільного напрямку на ПП обладнали також піший перехід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

У ДПСУ нагадали, що з урахуванням змін, внесених Кабінетом міністрів, на державному кордоні зараз тимчасово закриті 122 пункту пропуску, а в 19 тимчасово припинено пішохідне сполучення. Разом з тим, у ПП «Шегині», крім автомобільного напрямку, піший перехід працювати буде.

«У той же час громадянам слід враховувати, що повноцінно всі напрямки в пункті пропуску зможуть функціонувати тільки в разі здійснення пропуску на них польською стороною», — зазначили в прикордонній службі.

Нагадаємо, 13 травня Кабінет міністрів прийняв постанову, дозволивши відкрити пішохідний пункт пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею. При цьому в постанові не вказувалася дата відкриття ПП.

Раніше в Офісі Зеленського повідомили, що для оптимізації руху на пропускному пункті у Чопі планується запровадити електронну чергу.