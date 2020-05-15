“Людина людині – вірус”. Як росіяни переживають карантин

Видання The Bell і Levada Lab (лабораторія Левада-центру) продовжують спостерігати, як епідемія коронавіруса змінює робочі процеси і стиль життя росіян.

Радіо Свобода вже розповідало про першої частини дослідження, проведеного в самому початку російської так званої самоізоляції. Робота велася з аудиторією The Bell: це, насамперед, мешканці великих міст, умовний середній клас: працівники приватних підприємств, фрілансери, самозайняті, підприємці. Приблизно п’ята частина опитаних працює у бюджетній сфері. Більшість відноситься до тієї частини російського суспільства, яка першою і сильніше всіх відчула на собі удар вірусного кризи. Розповідає Степан Гончаров, керівник досліджень Levada Lab.

Респонденти не розуміють, чого їм чекати в подальшому: невизначеність як проблему називає кожен третій

– Логічно і очікувано: на першому місці серед усіх проблем, що найбільш гостро відчувають наші респонденти, обмеження в пересуванні. І найголовніше зміна, якого люди хочуть, щоб влада дозволила займатися спортом і прогулюватися без обмежень, хоча б на самоті і з усіма пересторогами. Інша найбільш гостра проблема – неможливість зберігати звичні форми дозвілля. Люди мріють: коли закінчиться карантин, вони підуть у ресторани, бари, кафе, багато говорять про побутові послуги, яких вони зараз позбавлені, кожен десятий хотів би запланувати якусь поїздку.

Наші респонденти не розуміють, чого їм чекати в подальшому: невизначеність як проблему називає кожен третій. Вони хотіли б більш рішучих дій влади в цій ситуації. У людей є дуже сильний запит до влади – полегшити ці карантинні заходи, внести хоч якісь послаблення, яких вони так чекають, – каже Степан Гончаров.

Степан Гончаров

Майже кожного десятого респондента турбують непослідовні дії влади у зв’язку з епідемією. Ось приклади типових відповідей на запитання з цього приводу: “Незрозуміло, що відбувається. Відчуття, що від нас приховують інформацію, від цього тільки напружуюся”; “Необхідний більш виразний статус карантину і пов’язаних з цим обмежень”; “Напевно, все-таки потрібна пряма підтримка держави, це зняло б стрес і дало більше впевненості в завтра”.

Серед політиків і державних діячів, чиї імена звучать у зв’язку з епідемією, опитані найчастіше називають Сергія Собяніна, Михайла Мішустіна і Володимира Путіна. Популярність Собяніна у зв’язку з цією ситуацією зростає – його згадують три чверті опитаних, причому далеко не тільки москвичі: останні називають його лише трохи частіше, ніж мешканці інших міст. При цьому Путіна і Мішустіна називає лише кожен третій респондент.

Ось що думає з цього приводу політолог Микола Петров.

З відходом Путіна в самоізоляцію помітність і змістовність виступів московського мера різко зросли

– Цілком природно, що люди, відповідаючи на питання про те, хто на увазі в цій ситуації, в першу чергу згадують Сергія Собяніна. Останній великий опитування Левада-центру говорить про те ж: популярність Володимира Путіна досить помітно знижується, а Собяніна – зростає, хоча рівень довіри йому і невеликий. Але я б остерігся трактувати це зараз як істотне посилення Сергія Собяніна. Скоріше це знак того, що в медіапросторі, в якому зараз все буквально живуть, з відходом Путіна в самоізоляцію помітність і змістовність виступів московського мера різко зросли, і в цьому сенсі він – головна фігура, з якою пов’язані всі новини. Це як ніби дзеркальне повторення ефекту 1999 року, коли на тлі старого, немічного і не бере на себе ніяких рішень Єльцина дуже виграшно виділявся молодий тоді прем’єр-міністр Путін – своєю рішучістю, сміливістю і здатність брати відповідальність. Сьогодні такою людиною виглядає Собянін (якщо виключити вікової момент).

– Як ви оцінюєте дії російської влади в цій ситуації, зокрема, запровадження електронних перепусток в Москві і області?

– Думаю, що система електронних перепусток цікава владі і сама по собі, а не тільки в плані боротьби з епідемією. Я б утримався від того, щоб кваліфікувати це як цифровий авторитаризм, але, звичайно, це дуже сувора і жорстка система контролю, зміст якої – далеко не тільки утримувати громадян від порушення карантинних правил.

У відповідності з існуючими законами треба було вводити режим надзвичайної ситуації

Тут важливо й те, що карантин-то, власне, ніхто не оголошував, йшлося про режим самоізоляції. Заходи, що вживаються вказаним порядком, досить жорсткі, а законодавчого оформлення вони часто не мають. Очевидно, що у відповідності з існуючими законами треба було вводити режим надзвичайної ситуації. І, до речі, тоді виникає питання: а де, власне, Міністерство надзвичайних ситуацій і чому та вертикаль комісій, які воно має очолювати в подібній ситуації, тим не менш, не існує, і ми бачимо МНС тільки у зв’язку з їх звичайними справами по пожеж та повеней?

Микола Петров

Навіть якщо влада вважає за необхідне вводити якісь заходи терміново (і цілком можливо, що ситуація цього вимагає), то все одно постає питання про законодавчому оформленні цих заходів, хоча б заднім числом. А те, що влада вводить сьогодні, може бути, виправдано у зв’язку з епідемією. Але це дуже небезпечний прецедент, коли, по суті справи, ігнорується законодавство і представницька влада не бере участь у роботі щодо протистояння епідемії так, як вона повинна брати участь, в тому числі за Конституцією, навіть з урахуванням всіх поправок, – підкреслює політолог Микола Петров.

Їм також хотілося б після закінчення карантинних заходів зберегти вільний час, більше часу приділяти собі

Не одні тільки мінуси бачаться в новій ситуації людям, яких опитували дослідники Levada lab. Багатьом вдалося отримати нові робочі навички, які їм хотілося б зберегти і надалі: наприклад, працювати у віддаленому режимі і правильно організовувати свій день. Деякі респонденти змінюють свої харчові звички: вони оцінили можливість готувати вдома і хочуть зберегти цей досвід. Їм також хотілося б після закінчення карантинних заходів зберегти вільний час, більше часу приділяти собі. За спостереженнями соціолога Степана Гончарова, люди, звикаючи до цього способу життя, помічають якісь нові можливості, яких раніше, може бути, і не розгледіли б. Так, працюючи вдома, вони намагаються якимось чином розмежувати робочі справи та дозвілля, а відповідно, вчаться раціонально будувати свій день.

– Порівняно з самої першої тижнем самоізоляції настрої респондентів стали рівнішими, в них менше паніки, люди почали потроху звикати до нового способу життя і навіть бачити в ньому якісь позитивні сторони. При цьому особливих приводів для оптимізму немає. Вони розуміють, що рівень їх добробуту буде знижуватися, економічні перспективи неясні і не обнадіюють.

Соціолог Віктор Вахштайн, декан факультету соціальних наук МВШСЭН, зазначає, що в ситуації сильної зовнішньої загрози в суспільстві відбувається досить швидка зміна колективних уявлень.

Основним джерелом оптимізму і надії на майбутнє для росіян є не дохід, а заощадження

– Якщо подивитися на результати міжнародних досліджень, то в самий останній час в багатьох країнах відбувається зміщення: основним страхом стає вже не страх захворіти і померти, як це було місяць тому, а страх залишитися без засобів до існування і померти голодною смертю. Таке зміщення відбувається і в Росії, хоча вона зовсім не належить до числа алармістських країн, тобто тих, в яких населення переконане, що влада робить або недостатньо, або, навпаки, надмірно реагують: тут більш-менш узагальнена позиція з цього приводу.

Все, що ми фіксували протягом останніх років, говорило про те, що основним джерелом оптимізму і надії на майбутнє для росіян є не дохід, а заощадження: чим більше відкладено, тим краще почуває себе людина. При цьому, за даними досліджень проекту “Євробарометр”, заощадження в останні два роки якраз вичерпувалися, причому з неймовірною швидкістю: люди встигали проїсти те, що було відкладено, ще до початку епідемії. Ми почали фіксувати вичерпання у людей “подушки безпеки”.

Довіра системі охорони здоров’я і до епідемії було в Росії дуже низьким. Більше половини населення, за даними “Євробарометру”, воліли б зайнятися самолікуванням, ніж піти в лікарню, якщо там немає знайомого лікаря.

Де гарантії, що коли все закінчиться, влади віддадуть ці технології контролю і той карт-бланш, який отримали?

Всі, хто зараз робить прогнози, відштовхуючись від колективних уявлень, як правило, страшно песимістичні. Тут звучить один і той же рефрен: “Ми не сперечаємося: це дійсно страшна загроза, і потрібно було зупинити економіку. Але зараз, завдяки цьому надзвичайного стану (яке не оголошено, але за фактом діє), будуть задіяні нові технології контролю. А де гарантії, що, коли все закінчиться, влади віддадуть ці технології контролю і той карт-бланш, який отримали?” Таким чином, виходить, що на тлі страху пандемії у людей є можливість повернутися до звичного страху російської держави, який перед тим на деякий час відійшов на задній план.

Віктор Вахштайн

За даними Фонду “Громадська думка”, більше половини росіян говорять про те, що втратили у доході, і вірус вже не здається їм такою вже страшною загрозою порівняно з іншими загрозами. Тут цікаво відмінність між державними службовцями і тими, хто працює у приватному бізнесі. Вперше за довгий час панічний страх охопив саме приватний сектор, де зазвичай настрої були більш оптимістичними. Сектор бюджетників поки залишається відносно стабільним в плані панічних настроїв і очікування колапсу. Але при цьому повсякденні практики, пов’язані із споживанням, з горизонтами планування змінюються у всіх. Це спроба приготуватися до найгіршого, так як стає зрозуміло, що все це швидко не закінчиться, – зазначає соціолог Віктор Вахштайн.

Намагаючись зрозуміти, що змінюється в житті росіян, Радіо Свобода провело свій невелике опитування. Наведемо деякі найбільш розгорнуті відповіді.

Дмитро – фахівець з будівництва інженерних систем в заміських будинках. Він повідомляє, що його робоче життя на карантині мало змінилася:

Необхідність оформляти якісь пропуску для звичайного пересування по місту – це повна маячня!

– Замовлень менше не стало, доходи поки не скоротилися, хіба що якісь замовлення відсунулися на трохи більш пізній термін. Проекти все досить довгі, по багатьом як і раніше йде робота. Усі постачальники обладнання працюють, перебоїв з постачанням немає. Крім того, мої клієнти – досить забезпечені люди, і в цьому середовищі навряд чи буде сильне зниження добробуту: вони будували будинки, так і будуть будувати. Зміни є, звичайно: наприклад, я став приділяти більше уваги не монтажу (монтажникам зараз складно приїжджати на об’єкти з-за цього маразму з пропусками), а проектування, деталізації проектів. Відповідно, якість роботи підвищується.

Але при цьому необхідність оформляти якісь пропуску для звичайного пересування по місту – це повна маячня! Пропуск то працює, то не працює. Три дні тому я пробував його оформити як самозайнятий – не вийшло. Сьогодні повторив ті ж дії і пропуск отримав, але ніхто не гарантує, що завтра не прийде лист про те, що він анульований. Це все вносить нервозність, незручності. Крім того, я не розумію, як ми з сім’єю поїдемо відпочивати восени, якщо не відкриються кордони. Все це дуже і дуже сумно. А влітку ми звикли відпочивати в сусідньому регіоні, в Тверській області, і зараз теж абсолютно незрозуміло, як поїхати навіть туди.

Людей залякують, страхають по повній програмі, і вони просто в паніці!

Я вважаю, що на перших порах потрібні були більш жорсткі карантинні заходи. Але заборона на відвідування лісів і парків, занять спортом на повітрі – це просто жахливо! Я як заміський житель взагалі не розумію, як можна проводити карантин у чотирьох стінах. Це ж шкідливо для здоров’я, так не можна! Треба дихати повітрям, багато рухатися, гуляти.

Сам я не дивлюся телевізор, але мама весь час розповідає, які жахи говорять по телебаченню. Людей залякують, страхають по повній програмі, і вони просто в паніці! Я думаю, це цілком усвідомлені дії, оскільки телебачення – одно пропаганда. Але навіщо ж зомбувати людей, сіяти такий жах і паніку, замість оптимізму та об’єктивності давати картину повного апокаліпсису?! – дивується він.

Марія – перукар, до епідемії працювала в салоні краси.

– Коли запровадили режим самоізоляції, салон закрився і моя робота закінчилася. Деякі клієнти готові приїхати до мене додому, але я просто не можу собі дозволити надавати їм неякісні послуги, без спеціально обладнаного робочого місця. Як вони будуть фарбу з голови змивати – висячи вниз головою над ванною? Єдине джерело доходу, який у нас залишився з донькою, – це аліменти від колишнього чоловіка. Він працює в держструктурі, зарплату, слава богу, там як і раніше платять, і я отримую від нього 12-15 тисяч рублів на місяць.

– У вас є мрія: що б ви найбільше хотіли зробити, коли закінчаться карантинні заходи?

Незрозуміло, на який термін все це затягнеться, коли ми зможемо жити повноцінно

– Я хочу в кіно! Це зовсім не те, що дивитися фільми на комп’ютері або по телевізору. Це ж ціле захід: готуєшся, одягаєшся, виходиш у світ! Там великий екран, хороший звук! І в кафе дуже хочеться сходити, запросити друзів, посидіти, поспілкуватися без будь-яких обмежень і внутрішньої напруги. У нас є улюблене кафе: от, чекаємо, коли відкриють.

– Що вас зараз найбільше турбує?

– Відсутність заробітку. І, звичайно, особисто для мене в цій ситуації надто багато незрозумілого. Я не розумію, як буде далі проходити навчання моєї 16-річної доньки: зараз вона навчається онлайн, і тут ціла купа проблем. Незрозуміло, на який термін все це затягнеться, коли ми зможемо повноцінно жити. Незрозуміло, чому всіх, навіть здорових людей, зобов’язали носити маски. Або ось, скажімо, якщо у мене є електронний пропуск, він що, якимось чином захистить мене від вірусу, захисний купол, що навколо мене створить?! А якщо причина у чомусь іншому, тоді чому вони не говорять правду? – питає Марія.

Опитаних Levada lab теж турбують невизначеність і страх перед майбутнім у питаннях роботи та фінансів. Один з учасників дослідження так визначає свої проблеми: “Неможливість планувати, вічне очікування і страх втрати заробітку”. “Страх скорочення доходів у будь-якій формі: переведення на неповний тиждень, відпустка за свій рахунок, скорочення, зниження зарплати”, – називає свої побоювання інший респондент.

На думку соціологів, таке хвилювання має досить серйозні підстави. 67% опитаних впевнені, що відновлення їх галузі займе більше трьох місяців; 85% – побоюються, що їх галузь торкнеться криза.

Своїми спостереженнями з приводу того, як змінюється життя в умовах епідемії, ділиться медичний психолог Ліна Єгорова.

Ліна Єгорова

– Багато пішли працювати у віддаленому доступі, і з’ясувалося, що це можливо, а для якоїсь частини навіть комфортно, причому не тільки для інтровертів, але і для тих, хто любить спілкування, однак не любить кожен день їздити в офіс. Люди охоче на це йдуть, але це неоднозначна історія: зараз можуть почати цілеспрямовано переводити в онлайн багато галузі, і незрозуміло, у що все це виллється. Це може стати інструментом і контролю, і утримування людей. Раз їх так легко посадити вдома, то виходить, що можна скільки завгодно довго продовжувати режим цієї неоголошеної надзвичайної ситуації. Крім того, не факт, що це буде добре для інших, адже не всі можуть працювати онлайн, і такі люди опиняються в програші, а їх дуже багато.

Зараз актуально настрій, що “людина людині – вірус”. Спілкуватися наживо людям вже не дуже хочеться, а багато хто просто-напросто бояться цього, обходять по синусоїді тих, хто йде без масок. І це не тому, що влада зобов’язали ходити в масках: ні, вони самі тримають дистанцію, тому що вони тривожні і побоюються, що на них чхнуть. Думаю, інтерес до публічним заходам тепер різко впаде.

Роз’єднаними людьми легше маніпулювати, легше залякувати їх, керувати ними в своїх цілях

Ця ситуація сприяє підвищенню не тільки фізичної, але й соціальної дистанції. Ти сприймаєш іншої людини як потенційно небезпечного і тому будеш довіряти йому ще менше, ніж раніше. Взаємної довіри в російському суспільстві і до епідемії було не дуже багато, а зараз ситуація різко погіршується. Це сприяє більшій атомізації суспільства. А роз’єднаними людьми легше маніпулювати, легше залякувати їх, керувати ними в своїх цілях. Цю тенденцію не назвеш позитивною.

Зараз люди знаходяться в ситуації триває невизначеності, причому невідомо, скільки ще вона буде тягнутися. Крім того, з приводу пандемії коронавіруса COVID-19 дуже багато суперечливої інформації. Все це сильно впливає на стан людей і згодом може спровокувати у них дуже негативні невротичні реакції. Невизначеність викликає велику тривогу і занепокоєння, і тому в таких ситуаціях, як правило, народжується безліч конспірологічних теорій (причому не тільки в Росії, але і у всьому світі), що намагаються пояснити що відбувається. Так влаштовано людське свідомість: якщо є щось незрозуміле, треба дати цьому своє пояснення. І будь-яке пояснення, навіть невиразне і містичне, і навіть зовсім маревне, для людської психіки все одно комфортніше, ніж його відсутність, – вважає психолог Ліна Єгорова.

Отже, страхів і побоювань у зв’язку з епідемією і карантинними заходами у людей багато, і вони зовсім не безпідставні. А невизначеність погіршує становище росіян, викликаючи тривогу і занепокоєння. І все-таки навіть в такій ситуації людям властиво сподіватися на краще. Майже половина (49 відсотків) опитаних Levada lab сподіваються, що криза, незважаючи на всю його серйозність, надасть їм нові можливості для зростання.