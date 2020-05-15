Внаслідок пожежі на фермі в Київській області згоріло понад 100 поросят (фото)

В селі Стайки Київської області внаслідок пожежі на фермі загинуло 110 поросят. Рятувальниками встановлено, що загорання виникло у приміщенні свиноферми площею 600 кв. м, де знаходилось 300 свиней.

Надзвичайна подія сталася на свинофермі в селі Стайки Київської області. Внаслідок пожежі загинуло 110 поросят. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Київській області в четвер, 14 травня.

Повідомляється, що займання сталось в господарській будівлі о 8:05. На місці події працювало 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 28 чоловік особового складу.

“Після прибуття рятувальниками встановлено, що загорання виникло у приміщенні свиноферми ПОСП “Дніпро” площею 600 кв. м, де знаходиться 300 голів свиней. Пожежу локалізовано о 9:08 та повністю ліквідовано о 10:27, врятовано 190 тварин. Причина пожежі встановлюється”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, згідно з даними ДСНС, в Україні смертність від пожеж вдвічі вища, ніж від коронавірусу.

Раніше повідомлялось, що волонтери роздали продукти пожежним, які загасили страшні пожежі в Чорнобильській зоні.

: aspi.com.ua

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