Instagram з вибаченнями відновив акаунти глави Чечні Кадирова, але потім їх знову заблокував

Соцмережа Instagram відновила кілька акаунтів, присвячених главі Чечні Рамзану Кадирову, які були заблоковані 14 травня. Однак потім знову заблокувала відновлені сторінки.

Про це повідомляє «» з посиланням на помічника глави республіки, директора телекомпанії «Грізний» Ахмеда Дудаєва.

В середу представник компанії Facebook заявив, що акаунт Кадирова в Instagram вилучений з-за санкцій проти нього. Пізніше Дудаєв пояснив, що в чеченському сегменті Instagram були заблоковані відразу чотири великих аккаунта з багатомільйонною аудиторією. Вони не належать особисто Рамзану Кадирову, в тому числі офіційна сторінка регіонального громадського фонду імені Ахмата-Хаджі Кадирова і сторінка, яку веде співробітник телекомпанії, що не має відношення до осіб з санкційного списку.

«Ці кілька акаунтів в Instagram з багатомільйонною аудиторією вже кілька днів відчувають проблеми. Їх розблокували вчора. Прийшов лист, що ці сторінки були заблоковані адміністрацією Instagram за помилку, вибачилися за надані незручності, але потім відразу знову заблокували», — сказав Дудаєв.



Він висловив здивування з приводу непослідовних дій соцмережі.

«Чому-то блокуються сторінки про діяльність глави Чечні Рамзана Кадирова, хоча вони йому не належать. Підстав для юридичних блокування немає, згідно з правилами самого Facebook», — зауважив Дудаєв і додав: згідно з логікою Facebook, під американські санкції підпадають усі, хто цікавиться діяльністю Кадирова.

Акаунти Кадирова вже блокувалися в 2017 році. Тоді глава Чечні пов’язав це з тим, що в Держдепі і спецслужбах США стурбовані тим, що записи активно читають сотні тисяч молодих людей із Сполучених Штатів.