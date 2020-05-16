З початку року обсяг приватних грошових переказів в Україну склав майже 3 млрд доларів

З України за кордон було відправлено майже 154 млн доларів

З початку 2020 року обсяг приватних грошових переказів в Україну склав понад 2,9 млрд доларів. У той же час, з України за кордон було відправлено майже 154 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку.

В НБУ також назвали країни, які і з яких найчастіше відбуваються грошові перекази.

«Найпопулярніші «коридори» перекладів не змінилися: в Україну найбільше коштів надійшло з США, Ізраїлю, Італії, РФ, Польщі, України більше всього відправлено в РФ, Грузію, Азербайджан, США, Туреччини», — йдеться в повідомленні.

Збільшився також обсяг переказів у межах України через системи перекладу засобів.

«58 259 млн грн або 2 331 млн дол. США в еквіваленті — це на 36% більше, ніж у минулому році, в І кварталі. І це ще без так званих р2р-переказів між картами (правда, ці дані теж скоро будуть)», — зазначили в НБУ.