В Україні сподіваються на невідкладну розшифровку «чорних ящиків» збитого Іраном літака МАУ

Україна вживає всіх заходів для притягнення винних до відповідальності

В Україні сподіваються, що Іран невідкладно забезпечить розшифровку «чорних ящиків» зі збитого літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». При цьому було відзначено, що українська сторона приймає всі заходи для притягнення винних до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що в п’ятницю, 15 травня, відбулася відео-зустріч заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна, заступника міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерій Коломієць та заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова з родичами громадян України, загиблих в результаті збиття Іраном літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».

«Ми сумуємо разом з вами, для нас ця трагедія дуже особиста. Хочу вас запевнити, що ми всі разом будемо приймати заходи для встановлення правди, справедливості та притягнення винних до відповідальності, отримання належної репарації і компенсації», — зазначив Єнін.

Під час зустрічі родичам загиблих надали інформацію про хід технічного та кримінального розслідування, співпраці з іншими потерпілими державами, включаючи питання аналізу чорних скриньок з участю міжнародних експертів.

«Сподіваємося, що іранська сторона перейде від декларацій до практичних кроків і невідкладно забезпечить виконання вимог міжнародного права, включаючи розшифровку ” чорних скриньок», — підкреслив заступник міністра.