В Україні будуть виплачувати допомогу людям, які перебувають на самоізоляції

Якщо на лікуванні чи самоізоляції перебувають медичні працівники, їм передбачена виплата допомоги в розмірі 100 відсотків від середньої зарплати

В Україні людям, що знаходяться на самоізоляції з-за коронавіруса, будуть виплачувати допомогу. Відповідна норма передбачена законом про посилену тестуванні на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Повідомляється, що людям буде виплачуватися допомога з тимчасової непрацездатності в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.

У разі, якщо на лікуванні чи самоізоляції перебувають медичні працівники, їм передбачена виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків від середньої зарплати незалежно від страхового стажу.

Нагадаємо, в Україні запустили посилене тестування на коронавірус. Зеленський сьогодні, 15 травня, підписав закон № 587-IX. Згідно із законом, у країні вводиться обов’язкове тестування пацієнтів з ознаками коронавіруса і контактних осіб на амбулаторному та стаціонарному рівнях.