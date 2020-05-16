У Запоріжжі медики так і не отримали обіцяну доплату: мер прийняв рішення

У Запоріжжі медичні працівники, які задіяні у боротьбі з коронавірусом COVID-19, так і не отримали доплату за березень у розмірі 300%.

Про це у Facebook повідомив мер міста Володимир Буряк. Він уточнив, що у зв’язку з цим міська влада вирішила виділити 1 мільйон гривень.

«Центральна влада заявила, що гроші з держбюджету за березень давно розподілені по областях, але до міських установ охорони здоров’я вони досі не дійшли. Далі боротися з бюрократією ми не маємо права. Ми знайдемо 1 млн грн, щоб забезпечити медиків тим, що їм належить», – заявив мер Запоріжжя.

Він уточнив, що проект рішення про виділення з міського бюджету міста 1 мільйон гривень для доплат медикам буде внесений на затвердження найближчій сесії Запорізької міськради.

Буряк сподівається, що ці кошти будуть компенсовані державою. Він додав, що місто вже направив на боротьбу з коронавірусом 100 мільйонів гривень.

Мер також зазначив, що за квітень Запоріжжя отримає 9 мільйонів гривень на доплати медикам, але із-за змін системи виплат, що зазначені кошти мають надійти від Національної служби охорони здоров’я, яка направить їх до лікарні. Потім виплати будуть розподіляти головні лікарі.