Чиновницю, яку звинувачують у нецільовому витрачанні 109 млн, оштрафували на 40 тисяч

У Петербурзі чиновницю оштрафували на 40 тисяч рублів. Її звинувачували в нецільовому витрачанні 109 мільйонів

Суд також припинив кримінальне переслідування жінки.

Невський районний суд Петербурга припинив кримінальну справу стосовно директора районного Центру соціальної допомоги сім’ї та дітям Олени Салової. Її звинувачували в нецільовому витрачанні більш ніж 109 мільйонів рублів з бюджету (ч. 1 ст. 285 КК РФ). Жінці призначили штраф в 40 тисяч рублів, повідомляє прес-служба міських судів.

З проханням припинення кримінальної справи та кримінального переслідування до суду звернувся слідчий. Він вказав, що Салова звинувачується у злочині середньої тяжкості, раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності і компенсував заподіяну шкоду.

За даними слідства, в грудні 2017 року районний центр соцдопомоги отримав субсидію в розмірі понад 109 мільйонів рублів від адміністрації Невського району. Щоб зберегти фінансування, директор центру Олександр Іванищев та його заступник Салова за попередньою змовою укладали договори про надання соцпослуг, але насправді не надавали їх.

Чиновники давали підлеглим розпорядження про внесення в акти завідомо неправдивих відомостей, що підтверджують факти надання особам соціальних послуг на суму більше 1 мільйона 123 тисяч рублів. Справа Іванищева суд розгляне 19 травня. Його також звинувачують у нецільовому витрачанні бюджетних коштів.