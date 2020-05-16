У Кременчуці з річки витягли тіло 21-річного чоловіка

14 травня у Кременчуці з річки Сухий Тагамлик витягли тіло чоловіка.

Як повідомили в ГУ ДСНС у Полтавській області, трагедія сталася в Автозаводському районі міста. 21-річного чоловіка діставали з води рятувальники чергового відділення. Його направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даними ДСНС, із початку 2020-го у Полтавській області сталося 10 нещасних випадків на воді, потонули 11 людей.

: kolo.news

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