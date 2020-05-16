На Київщині в підвалі будинку знайшли плантацію марихуани, обладнану за останнім словом агротехніки

Кагарлицька місцева прокуратура спільно з правоохоронними органами Київської області ліквідувала нарколабораторію, де вирощували коноплю.

Бізнес на території свого домоволодіння в місті Кагарлик незаконно тримала подружня пара.

Про це у Facebook повідомила прес-служба прокуратури Київщини.

Під час обшуку в домоволодінні було виявлено та вилучено 643 рослини конопель, а також вогнепальну зброю, пристрої для куріння марихуани і сушені суцвіття нарковмісних рослин.

Рослини подружжя вирощували в умовах, наближених до лабораторних — із застосуванням спеціальних пристроїв для штучного поливу, освітлення і вентиляції, в законспирированном підвальному приміщенні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) КК України.

Зараз проводяться експертизи, після завершення яких буде вирішуватися питання про притягнення «ботаніків» до кримінальної відповідальності.