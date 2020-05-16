У Києві рекетири вимагали у бізнесмена $20 тисяч. Поліція зловила їх в ресторані

У Києві злочинне угруповання била бізнесмена і погрожувала вбивством йому і його родині, щоб отримати від нього $20 тисяч, які він нібито має.

Про це в п’ятницю, 15 травня, інформує прес-служба Нацполиции України.

За словами правоохоронців, до них звернувся начальник фінансової компанії, який поскаржився на дії злочинної банди. Вони вимагали від чоловіка повернути $20 тисяч неіснуючого боргу, а в разі відмови погрожували вбивством. Для достовірності своїх слів зловмисники неодноразово демонстрували фізичну силу.

«Чоловік не погоджувався на вимоги вимагачів, поки вони не перейшли від словесних погроз до побиття, погрожували вбивством йому та членам його сім’ї. Розуміючи про реальність їх погроз, він звернувся в поліцію», — йдеться в повідомленні

Поліцейським вдалося встановити особу організатора цієї банди і всіх її учасників — всі шість з них є жителями Києва. У четвер, 14 травня, в одному з ресторанів Печерського району столиці затримали злочинців.

Фото: Нацполиция України

Їм повідомлено про підозру у статті про вимагання (ч. 2 ст. 189 КК України), вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Затриманим загрожує до семи років позбавлення волі.

Фото: Нацполиция України

Відео: YouTube/ Нацполиция України