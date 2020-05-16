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Яких правил потрібно дотримуватися у кафе і ресторанах під час карантину. Інфографіка Моз

16.05.2020

Моз України нагадав про правила відвідування і роботи в закладах громадського харчування під час карантину з 11 травня.

Відповідну інфографіку міністерство опублікувало на своїй сторінці в Facebook у п’ятницю, 15 травня.

«З 11 травня в країні запрацювали літні майданчики кафе і ресторанів. Але щоб довгоочікуваний похід в улюблений заклад був безпечним і не зашкодив здоров’ю, потрібно пам’ятати про основні правила», — йдеться в повідомленні.

Моз навів перелік правил відвідування закладів громадського харчування для відвідувачів:

  • доступ до антисептиків і жидкомы милу
  • можливість безконтактної оплати
  • можливість безконтактного ознайомитися з меню
  • харчування на літніх майданчиках
  • відсутність черг і скупчень
  • 4 клієнта за одним столом
  • соціальна дистанція
  • вхід до закладу заборонений

А також для співробітників:

  • обов’язковий термоскрининг перед початком зміни
  • наявність антисептиків
  • розмітка в 1,5 м біля місця очікування замовлення
  • меню поруч з місцем замовлення або на вході
  • видача замовлень на винос в одноразовому посуді або закритій тарі
  • наявність одноразових рукавичок
  • наявність респіраторів або медичних масок і очок

Інфографіка: Моз України

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