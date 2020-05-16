Яких правил потрібно дотримуватися у кафе і ресторанах під час карантину. Інфографіка Моз

Моз України нагадав про правила відвідування і роботи в закладах громадського харчування під час карантину з 11 травня.

Відповідну інфографіку міністерство опублікувало на своїй сторінці в Facebook у п’ятницю, 15 травня.

«З 11 травня в країні запрацювали літні майданчики кафе і ресторанів. Але щоб довгоочікуваний похід в улюблений заклад був безпечним і не зашкодив здоров’ю, потрібно пам’ятати про основні правила», — йдеться в повідомленні.

Моз навів перелік правил відвідування закладів громадського харчування для відвідувачів:

доступ до антисептиків і жидкомы милу

можливість безконтактної оплати

можливість безконтактного ознайомитися з меню

харчування на літніх майданчиках

відсутність черг і скупчень

4 клієнта за одним столом

соціальна дистанція

вхід до закладу заборонений

А також для співробітників:

обов’язковий термоскрининг перед початком зміни

наявність антисептиків

розмітка в 1,5 м біля місця очікування замовлення

меню поруч з місцем замовлення або на вході

видача замовлень на винос в одноразовому посуді або закритій тарі

наявність одноразових рукавичок

наявність респіраторів або медичних масок і очок

Інфографіка: Моз України