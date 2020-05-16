Яких правил потрібно дотримуватися у кафе і ресторанах під час карантину. Інфографіка Моз

Моз України нагадав про правила відвідування і роботи в закладах громадського харчування під час карантину з 11 травня.
Відповідну інфографіку міністерство опублікувало на своїй сторінці в Facebook у п’ятницю, 15 травня.
«З 11 травня в країні запрацювали літні майданчики кафе і ресторанів. Але щоб довгоочікуваний похід в улюблений заклад був безпечним і не зашкодив здоров’ю, потрібно пам’ятати про основні правила», — йдеться в повідомленні.
Моз навів перелік правил відвідування закладів громадського харчування для відвідувачів:
- доступ до антисептиків і жидкомы милу
- можливість безконтактної оплати
- можливість безконтактного ознайомитися з меню
- харчування на літніх майданчиках
- відсутність черг і скупчень
- 4 клієнта за одним столом
- соціальна дистанція
- вхід до закладу заборонений
А також для співробітників:
- обов’язковий термоскрининг перед початком зміни
- наявність антисептиків
- розмітка в 1,5 м біля місця очікування замовлення
- меню поруч з місцем замовлення або на вході
- видача замовлень на винос в одноразовому посуді або закритій тарі
- наявність одноразових рукавичок
- наявність респіраторів або медичних масок і очок
Інфографіка: Моз України