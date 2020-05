Офіційний «смотрящий» від Офісу президента: Баум розповів, що тільки він може побудувати Нью-Васюки

«Благодійник», радник заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко, замішаний в корупційному скандалі з поставками коронапомощи з Китаю, Борис Баум тепер береться наповнювати український бюджет. Саме такий заголовок можна було б зробити в інтерв’ю Баума виданню «Ліга.немає».

Визнав себе «смотрящим» за лотерейним бізнесом, хоча сам в ньому замішаний

Що розповів «волонтер»: Баум весь вільний час проводить в Офісі президента, навіть з журналістом для запису інтерв’ю він зустрівся на Банковій. Він писав законопроект про гральний бізнес, диктував правила і домовлявся з бізнесом, левова частка якого при мільярдних обертах працює в тіні. А ще він зібрався наповнювати бюджет податками, зібраними від цього виду підприємництва.

«Пояснив, що відбувається в Україні зараз, який це ринок, скільки недоотримує бюджет. Вони сказали: “Офігєть!”, задали пару правильних запитань і запитали, чи можу я зробити те, що написав. Я відповів, можу, якщо буде дві складові: ваша політична воля, Володимир Олександрович (Зеленський. – Ред.), а Давид підтримає, так як потрібні голоси депутатів. З ринком я обіцяв домовитися, за якими правилами треба буде працювати», – заявив Експерт.

Про що забув згадати Баум:

1.Законопроект, як запевняють експерти, написаний під конкретні російські компанії, які готуються виходити на український ринок. Кілька конкретних прикладів:

онлайн-казино (мають близько $4 млрд у рік, згідно з оцінками Баума) прив’яжуть до беттинговым компаніям;

кількість ліцензій для беттинговых компаній обмежать; щоб отримати дозвіл, треба буде мати домен .ua, торгову марку;

реєстрація торгової марки займе близько року; встигнуть отримати ліцензію тільки ті, хто вже працює, і ті, хто заздалегідь підготувався;

російські компанії ще до того, як закон презентували, почали відкривати офіси в Києві, переводити сайти на українську мову;

українські беттинговые компанії, судячи з усього, готуються до продажу росіянам. Це вже прогнозують учасники ринку, для цього створені всі умови, і про це згадав навіть Баум у своєму інтерв’ю.

Детальніше про всі підводні камені законопроекту Баума можна прочитати тут. Головне, що варто знати українцям: документ лобіює інтереси конкретних компаній і, ймовірно, Баум не просто так зробив такий «подарунок» росіянам. Для держави-агресора не ввели жодних обмежень, як і для офшорних компаній.

2. Баум не має ніякого права писати законопроекти, спілкуватися з учасниками грального бізнесу і приймати якісь рішення, хоча робить це. Офіційного статусу у Бориса Баума немає. Він відповідає перед законом не як чиновник, а як звичайний громадянин, його повноваження і відповідальність не регламентуються українським законодавством. Інакше як «тіньовий смотрящий» таку діяльність назвати не можна.

3. У Баума є конфлікт інтересів, він сам причетний до грального бізнесу. «Волонтер» займав менеджерські посади в російсько-української групи VS Energy, президентом якої до вересня 2015 року був Михайло Спектор. Спектор також був власником готелю Premier Palace, в якому працювало елітне казино в Україні. Крім того, Баум володів кіпрською фірмою First National Lotteri Ltd., яку пов’язують з Першою національною лотереєю в РФ. Нагадаємо, саме росіяни збираються зайти на український ринок. Експерт також заявив про свою причетність до болгарської компанії.

«Меценат» озвучив свою версію знайомства з владою, фактично спростовуючи слова Арахамии

Коротко про те, що сказав Експерт: Він жив по-сусідству з головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамией, їх діти дружили. Політик сам до нього звернувся за допомогою в написанні законопроекту про гральний бізнес, а після познайомив із заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенко.

Ось його пряма мова:

«Давид розповів, що йде в команду Зеленського, і попросив подивитися драфт закону про легалізацію грального бізнесу. Я глянув і написав свої рекомендації та концепцію з приблизним розрахунком, скільки може отримувати бюджет. Давидові сподобалося. Він познайомив мене з Кирилом Тимошенко», – сказав Експерт у своєму інтерв’ю.

Хто ж збрехав? Ще в жовтні 2019-го видання РБК опублікувало заяву Арахамии, в якому він стверджував, що «Баума дали ІНШІ ЛЮДИ». Хто саме, тоді політик не уточнив, але додав: є і юристи від інших груп. Тобто Арахамія фактично визнав, що Баум представляє одну з груп інтересів (що допустимо, якщо враховуються думки всіх учасників ринку, а не сам Баум для своєї групи створює умови роботи цілого ринку).

OBOZREVATEL дослівно призводить діалог Давида Арахамии з журналістами:

– Я не можу зустрічатися з учасниками цього ринку, там половина – представники кримінального світу. Один раз спробував, мені стали слати загрози. Я сказав: не хочу, давайте створимо робочу групу. Андрій Астапов входить у цю групу. І Баум Борис входить.

— А Борис Баум в якості кого?

— Це експерт, якого дали інші люди. І є ще 4 юриста від інших груп.

Ще трохи про Арахамии. Як вже неодноразово писав OBOZREVATEL, Давид Арахамія або по свою необережність, або з якихось інших причин як мінімум побічно брав участь у лобізмі недобросовісного бізнесу. Наприклад, його ім’ям прикривалися бенефіціари ЄДАПС, проти яких по всьому світу відкрили кримінальні провадження за шахрайство, крадіжку коштів, і навіть умисні вбивства. Прочитати про це можна тут. Тепер же ім’ям Арахамии прикривається Борис Баум – новий «смотрящий» за гральним бізнесом.

Анонсував нові «хлібні посади» при Офісі президента і сказав, що грального бізнесу йому мало

Що сказав Експерт: він хотів би зайняти місце голови комісії з нагляду за гральним бізнесом. Але цього йому мало, в майбутньому Баум хотів би займатися «Інвестиційної нянею» (проект, які анонсував президент і який повинен дозволити захистити бізнес від свавілля чиновників та тиску з боку правоохоронців).

«Я чесно відповідаю, що присвятити все життя роботі в комісії не хочу – для мене це не так масштабно, дрібно… «Інвестиційна няня». Це геніальна ідея. І такі люди, як я, можуть її втілити. Тому що довіри до ефективності депутатів і чиновників немає», – сказав Експерт.

Про що не сказав «волонтер Офісу президента»: конкурс на членів та голову комісії з нагляду за гральним бізнесом у законопроекті Баум не передбачив. Вибирати буде парламентський комітет, а призначати Кабмін. І з обома інстанціями, враховуючи зв’язки в Офісі президента, «волонтер» легко впорається.

«Інвестиційна няня» може перетворитися на проект відвертого корупційного лобізму, коли людина з повноваженнями зможе ходити по кабінетах та вимагати преференції окремим підприємцям. Не секрет, що зараз це роблять за допомогою «своїх» політиків, впливу на судову систему і корупційні зв’язки. «Інвестиційна няня» може перетворитися з хорошої ідеї в централізацію корупційних потоків. І бажання Баума, який вже потрапляв у скандали (про це пізніше), викликає обґрунтовані підозри.

Розповів, як отримав громадянство, але промовчав про те, що судячи з усього, у нього їх два

Що говорить Експерт: громадянство він отримав лише 16 січня. Це дозволило йому стати позаштатним радником заступника голови Офісу президента.

Про що промовчав Експерт: в Україні подвійне громадянство заборонено. А як йдеться у розслідуванні Bihus.info, Баум має громадянство Латвії. Щоб отримати український паспорт, він повинен був відмовитися від іноземного. Також викликає інтерес його статус «позаштатного радника заступника голови Офісу президента». В указі про стан Офісу немає ні слова про можливості заступник голови відомства наймати на роботу радників.

Скандал навколо масок: гроші вирішив збирати на власні рахунки

Що сказав Експерт: Офіс президента збирав гроші у великого бізнесу на боротьбу з поширенням коронавіруса спочатку на рахунки благодійного фонду «Корпорація монстрів». Потім вирішили створити новий фонд, але замість цього скористалися фондом Баума «Прайм».

«Виявилося, простіше всього зробити новий фонд і перекинути залишки з КМ у «Прайм». Тепер я підписую документи, у нас поряд склад, все йде швидше. Останнім розподіл матеріалів на 24 області ми забезпечили за 24 години», – сказав Експерт.

Що не сказав Експерт: документально підтвердженого звіту з усіма даними про надходження і витрат, сертифікатами і т. д. Баум так і не надав. Хоча це поширена практика для всіх прозорих благодійних фондів.

Зв’язок з Росією і кримінальні справи: про що Баум не сказав ні слова

Баум попався на контрабанді в Латвії. «Власник фірми Баум Борис вирішив продати машину , він доручив своєму ж директорові оформити документи для розмитнення «Мерса». Автомобіль переміщався між двома SIA, власником яких був Борис Баум, і однією офшоркою, представником якої він був. Під час цих переміщень «Мерседеса» між фірмами і махінації здійснювалися, щоб піти від податків», – пише латвійське видання.

У РФ Борис Баум тісно пов’язаний з кримінальними колами, заявляють в ЗМІ. Він 15 років займав керівні посади в компаніях, які тісно пов’язані з кримінальним бізнесом. Серед цих компаній “ВС Енержі Інтернешнл”.

Вона проходить по справі №12015000000000114 від 11.03.2015 року за фактами привласнення державних коштів посадовими особами компанії «ВС Енерджі Інтернешнл». В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи компанії займалися розкраданням бюджетних коштів: вилучали капітал на користь інших ліцензіатів, щоб отримати компенсації витрат, понесених підконтрольними обленерго.

Питання до Баумом від OBOZREVATEL, які так і залишилися без відповіді:

Чи Правда, що Баум пропонував учасникам грального бізнесу заплатити 10 млн доларів за «зручні» правила гри?

Чи Правда, що Баум був змушений виїхати з Латвії, щоб уникнути кримінального переслідування?

Потрібно було дзвонити Баумом, щоб доставляти свої вантажі із засобами медичного захисту «Мрією» та іншими рейсами «з гуманітарним вантажем»? І скільки коштувало схвалення Баума?

Коли буде повний звіт щодо роботи фонду, який раніше вимагав надати OBOZREVATEL?

Ми звертаємо увагу Володимира Олександровича, що під виглядом різних радників в його оточенні з’являється все більше підозрілих особистостей. Ми вже писали про роль Іллі Павлюка в роботі Офісу, але якщо тоді «токсичних» членів команди ховали, то відкритою зв’язком з Баумом Зеленський фактично дає йому мандат довіри і змушений буде відповідати своєю репутацією за його можливі махінації як у минулому, так і в майбутньому.

