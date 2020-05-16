У Німеччині будуть саджати у в’язницю за спалення прапорів і осквернення гімну Європи

За підпал прапора Європейського Союзу або іноземних держав на території Німеччини тепер можна отримати тюремний термін — до трьох років позбавлення волі.

Таке рішення в четвер, 14 травня, прийняв парламент ФРН, передає BBC.

Повідомляється, що німецькі депутати прирівняли осквернення прапора Німеччини та іноземних держав. Також кримінально караним стане осквернення гімну Євросоюзу.

Цей крок послідував за скаргами соціал-демократів (СДПН) на спалення демонстрантами ізраїльського прапора в Берліні в 2017 році. Міністр юстиції Христина Ламбрехт, член СДПН, заявила, що «публічне спалювання прапорів не має нічого спільного з мирними протестами». Вона сказала, що це розпалює ненависть, гнів і агресію» і ранить почуття багатьох людей.

Новий закон також поширюється на такий акт осквернення, як публічне роздирання прапора. Ультраправа Альтернатива для Німеччини (AfD) засудила новий закон як «надмірне втручання в свободу слова і творче самовираження».

Варто відзначити, що осквернення державного прапора вже карається у Франції, Іспанії, Італії та Греції.