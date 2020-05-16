Чорний день для російських виборів

Про скандальні зміни на виборах під шумок епідемії.

13 травня став чорним днем для російських виборів, коли Держдума прийняла два законопроекти, один в третьому, інший у другому читанні. Після вивчення документів стає ясно, що поправки вже до найближчих виборів посилюють реєстрацію кандидатів через збір підписів, безконтрольно розширюють голосування за межами приміщень для голосування, спрощують застосування поштового та дистанційного електронного голосування, вражають у праві балотуватися на виборах нові категорії громадян.

Розберемо поправки по частинах.

1. Посилюється реєстрація кандидатів через збір підписів.

— З 10% до 5% скорочується кількість недійсних та недостовірних підписів, необхідних для відмови кандидату в реєстрації. У два рази стає простіше не допускати кандидатів на вибори.

— Крім проставлення підпису і дати, тепер виборець у підписному листі повинен власноруч вписувати свої Ф. В. О. Збирачам стане значно складніше збирати підписи, а виборчкомам стане простіше їх «вибраковувати», так як додається три нових слова для перевірки почерковедом і для не завжди коректної оцифровки для перевірки по базі МВС.

— Для підписного листа вводяться нові обмеження: він повинен містити суворо п’ять рядків для проставлення підписів виборців і має виготовлятися для заповнення тільки з одного боку. Це обмежує свободу виборчого штабу вибирати найбільш зручну форму для збору підписів.

— При цьому встановлюється, що регіональним законом може бути передбачений збір підписів виборців через портал Держпослуг. Однак кількість зібраних таким чином підписів не може перевищувати половину кількості підписів, необхідних для реєстрації кандидата. Таким чином це обмеження знецінює ідею про електронний збір підписів — щоб захиститися від претензій почерковедов і неточних баз МВС. У другій половині підписів — «паперової», при бажанні завжди можна буде знайти 5% «шлюбу» і відмовити кандидату в реєстрації.

2. Безконтрольно розширюється голосування за межами приміщень для голосування.

— Значна частина поправок присвячена збільшенню можливостей для голосування за межами приміщень для голосування — як в день голосування, так і достроково.

— Перелік поважних причин для надомної» голосування стає «гумовим». До нині встановленим поважних причин «за станом здоров’я та інвалідності» додаються «у зв’язку з необхідністю догляду за особами, які цього потребують, та інших поважних причин, що не дозволяє прибути в приміщення для голосування».

— Розширюються можливості для застосування дострокового голосування окремих груп виборців (коли комісії виїжджають за місцем проживання виборців). Якщо раніше воно могло проводитися лише у важкодоступних та віддалених місцевостях, то тепер протягом 15 днів до дня голосування комісії можуть проводити голосування в населених пунктах, «транспортне повідомлення з якими ускладнене».

— Крім того, комісії протягом 7 днів до дня голосування можуть фактично влаштовувати дострокові виїзні виборчі дільниці «на прибудинкових територіях, на територіях загального користування і в інших місцях» для громадян, які подали заявки на надомне голосування (перелік підстав для якого став відкритим).

— Таке виїзне дострокове голосування слабо піддається громадському контролю, тому воно може стати зручним інструментом фальсифікацій. Багато чого буде залежати від позиції ЦВК, яка повинна буде визначити порядок проведення такого голосування.

3. Спрощується застосування поштового та дистанційного електронного голосування.

— ЦВК отримує повноваження своїм рішенням визначати в яких регіонах і за якою процедурою проводити голосування поштою і за допомогою дистанційного електронного голосування. Якщо раніше для введення таких форм голосування були потрібні зміни в регіональних законах, то тепер за них буде вирішувати Центрвиборчком. Громадський контроль за такими формами голосування утруднений. Ризики при проведенні голосування поштою пов’язані з тим, що неможливо упевнитися в тому, особисто і вільно чи голосує виборець, всі надіслані виборцями бюлетені враховані, не відбулося якихось маніпуляцій з конвертами і бюлетенями. Ризики дистанційного голосування більш багатогранні і пов’язані з порушенням таємниці голосування, можливостями адміністративного тиску, збоями в роботі системи і підміною голосів.

4. Уражаються в праві балотуватися на виборах нові категорії громадян.

— Уражаються в пасивному виборчому праві громадяни, засуджені до позбавлення волі за вчинення злочинів середньої тяжкості по 50 складам злочинів, починаючи від публічного поширення завідомо неправдивої суспільно значимої інформації або неодноразового порушення правил організації мітингу, закінчуючи шахрайством, яким у нас «кошмарят» бізнес.

— Є ризик зростання замовних справ на неугодних політичних і громадських діячів, яких в превентивному порядку будуть притягувати до відповідальності. Для застосування обмежень не обов’язково позбавляти людину свободи, достатньо буде призначити умовний термін, після відбуття якого громадянин ще 8 років не зможе балотуватися на виборах. У нашій дійсності оглядачі звикли вважати умовний термін майже виправдувальним вироком, але тепер додаються нові проблеми.

5. Вводиться і позитивне пропозицію про зразки заповнення підписних листів.

— Виборчкоми тепер стануть стверджувати зразок заповнення підписного листа, де будуть відразу вказані дані про вибори. Це добре, так як у кандидатів буде готовий бланк для використання, його не потрібно буде складати під кожні вибори самостійно, під загрозою «вибракування» комісією у разі помилок у даних про вибори. Але після першого читання законопроекту ми висловлювали стурбованість про ризики того, а що якщо сам виборчком при затвердження зразка допустить помилку. Нас почули і до другого читання були внесені поправки, що неточності у зразку виборчкому і як наслідок у підписному листі кандидата, не може служити підставою для визнання підписів виборців недійсними.

Григорій Мельконьянц, співголова руху «Голос».