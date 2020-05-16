Перша країна в Європі оголосила про завершення епідемії коронавірусу

Всього в країні підтверджено до півтисячі випадків коронавірусу, 103 людини померли.

Уряд Словенії пізно ввечері в четвер оголосив про офіційне завершення епідемії коронавірусу в країні. Як повідомляє Reuters, це стало можливим після того, як влада підтверджувалаи менше семи випадків коронавірусуа щодоби протягом останніх двох тижнів.

Словенія стала першою країною в Європі, яка зробила подібну заяву. Відтепер люди, які прибувають у країну з інших держав – членів ЄС більше не будуть зобов’язані проходити семиденний карантин.

У Словенії, населення якої становить близько двох мільйонів осіб, на сьогодні повідомили про 1464 підтверджених випадків коронавірусу, 103 з них виявилися летальними. Епідемія в країні була оголошена 12 березня. Влада каже, що епідеміологічна картина в Словенії зараз найкраща в Європі.

Словенський уряд уточнює, що іноземцям з ознаками коронавірусу як і раніше будуть забороняти в’їзд в країну. Карантин же збережуть для громадян країн, що не входять до складу ЄС, – його термін складе 14 днів. При цьому він не торкнеться дипломатів і людей, що перевозять вантажі.

У самій Словенії громадяни, як і раніше, повинні будуть слідувати основним правилам для недопущення розповсюдження інфекції.

: unian.ua

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