Під час епідемії держава економить на охорону здоров’я

На чому в першу чергу економить держава під час епідемії? — На охорону здоров’я.

Я б сам не повірив, але бачу документ: проект постановленияправительства РФ, яким на півроку переносяться терміни модернізації первинної ланки медицини (тобто Фапів і поліклінік). Вивільнені кошти спрямують на підтримку економіки.

У країни, мабуть, немає Фонду національного добробуту, немає резервів, немає видатків на силові структури та бюрократію. Останній запас — медицина. Нашкребли по засіках і залишили людей у важкій ситуації без допомоги.

Нагадаю, що у нас досі є фельдшерсько-акушерські пункти дореволюційної споруди. Далеко не скрізь обладнаний туалет. Не кажу вже про медичну техніку. Але — «грошей немає».

І головне: пройдуть півроку — і, не дай бог, почнеться друга хвиля вірусу. А якщо і не почнеться, то мало чи інших приводів заощадити на охороні здоров’я.

Під виглядом коронавіруса можна провести безліч небезпечних, по-справжньому антинародних рішень. Перед нами — одне з них.

Федот Тумусов, депутат Держдуми