Названі випадки, коли в двигун можна доливати оливу будь-якої марки

Двигуни навіть найсучасніших машин, як не дивно, продовжують залишатися досить витривалими пристроями, що витримують часом навіть застосування непередбаченого «мануалом» мастила.

Деякі типи автомобільних моторів вже при сходженні з конвеєра мають неабиякий масляний апетит. Через це ближче до кінця міжсервісного інтервалу власник такого агрегату може виявити сильне зниження рівня мастила в картері.

Цілком можливо, що саме тієї марки мастила для доливання, яку рекомендує завод-виготовлювач, в доступних торгових точках може банально не виявитися. У такій ситуації, перш за все, слід розуміти: наявність хоч якоїсь оливи довільного бренду в двигуні вже краще, ніж критичний недолік «рідної».

І долити літр хоч і не цілком підходящого, але моторного лубриканта набагато правильніше, ніж їздити з палаючим на приладовій панелі «маячком» низького тиску в системі змащення.

Як же вибрати найбільш підходящу з наявних у вашому розпорядженні «не тих» олив для двигуна? Для початку нагадаємо, що в якості навіть екстреного доливання не можна використовувати трансмісійні мастила.

В ідеалі для такої мети підійде мастило тієї ж в’язкісті. Якщо там є 5W30, то і «добавка» повинна бути 5W30. Коли «кандидатів» з точно такою ж мірою плинності в доступі немає, можна проявити гнучкість і залити до 5W30 мастило з характеристикою 5W40 або навіть 10W40.

Невелику зміну цього параметра мотор, звичайно, відчує, але це ні до чого страшного не призведе.

Крім того, на каністрі будь-якого пристойного мастила зазвичай вказується його індекс по API. Якщо ви знайдете на ній маркування SJ / SF, SF / CC або SG / CD, це означає, що вміст є універсальним і може застосовуватися як в бензиновому, так і в дизельному моторі.

: mashyna.com.ua

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