Населення буде бідніти і далі, соціального вибуху не буде

Швидкоплинне. Ціни на всі товари і послуги продовжать рости. Збільшиться безробіття, як приховане, так і явне.

Населенцы будуть бідніти і далі, під камлання лівих експертів про загрозу соціального вибуху. Його не буде, зрозуміло. Реальні загрози для ординської системи, як завжди, не в структурних дисбалансів, а в зовнішньому контурі. Загроза 1, це криміналізація Путіна і його оточення західним істеблішментом. Загроза 2 — ускладнення відносин з режимом Лукашенка. Друге «небратьев» російське суспільство може і не переварити; люди почнуть виходити з ресентименту і шукати винуватців своїх бід в межах державної системи. Тому влада спробує створити нові відволікаючі теми (от і нацисти, які напали на Безсмертний полк в інтернеті, припадуть до речі).

Пропагандистська машина не може швидко реагувати на чергові виклики і буде робити помилки, викликаючи роздратування в аудиторіях лоялістів (правда, вже не зовсім зрозуміло: чи залишились такі групи, не рахуючи упоротых?).

Інерція визначає політичний порядок. Вже надходять відомості про добровільно-примусових акціях регіональних начальників організувати зразково-показові «праймеріз» ЄР. Так і далі все поїде.

Нарешті, загроза 3: трансфер влади можна відкладати і нагнітати інформаційного туману нескінченно довго — публіка все проковтне. Але портувати політичну систему на новий адміністративний носій доведеться рано чи пізно. Оскільки Путін сам собі ускладнив роботу, то будь-які «несподівані» закарлюки в процесі переходу влади від Путіна до іншого хана вже не викликають інтересу в суспільстві. Інтриги, які плетуть бояри в Сараї, мало хвилюють публіку, стурбовану поверненням 90-х.

У контреліт є шанси підготуватися до періоду політичної турбулентності. Але, думаю, боягузтво і надія на авось не сподвигнуть цих хлопців до політичних дій. Свисток і порожняк — близнюки брати!

Отже, ситуація піде за моїм сценарієм: заляльковування правлячої групи на тлі «заморожених» еліт, і прискорення ентропії, коли регіони почнуть саботувати рішення Центру. До речі, відповідальність, яку спихнув на губернаторів президент під час епідемії, неодмінно пробудить честолюбні думки у бояр.