Названы часто игнорируемые потенциальные симптомы рака

Рак – заболевание, которое вызывает аномальный рост клеток. Те, в свою очередь, проникают или распространятся на разные части организма. При своевременном диагностировании есть хорошие шансы на успешное лечение и счастливое продолжение жизни.

Так, науке известны 200 типов рака. В этом материале пойдет разговор о наиболее распространенных. Вот список: меланома, рак матки, лейкемия, рак поджелудочной железы, колоректальный, простаты, мочевого пузыря, почек, яичников, молочной железы и легких. Перечисленные типы трудно поддаются диагностике.

Медики рекомендуют взять на заметку 16 наиболее распространенных сигналов, которые могут свидетельствовать о развитии рака, сообщает health info со ссылкой на marketium.ru. Они не всегда являются лакмусовой бумажкой данного заболевания, но все равно вынуждают записаться к врачу!

1. Необъяснимая потеря веса

Если вы не внесли никаких изменений в свой рацион или образ жизни, а отметка на весах стремительно уходит в меньшую сторону, можно говорить о раке груди, легких или толстой кишки.

Рак, который добрался до печени, препятствует ее способности удалять токсины и регулировать аппетит. Это приводит к потере веса.

По статистике, 40% больных раком еще на стадии диагностики сообщают о неожиданном “похудении”. 80% типов рака снижают массу тела.

2. Быстрая утомляемость и слабость

Если вы чувствуете эти симптомы, и с ними не справляются полноценные сон и питание, может идти речь о раке.

Но данная симптоматика характерна и для других заболеваний.

3. Частые лихорадка и инфекции

Лихорадка – признак инфекции, от которой организм пытается избавиться. Постоянные жар и недомогание могут сообщать о лимфоме.

Лейкемия тоже вызывает похожие на грипп проявления, еще – усталость, частые инфекции и высокую температуру тела.

Здесь можно говорить и о ВИЧ.

4. Одышка и свистящее дыхание

Они могут быть вызваны раком легких. Он прижимает и сужает дыхательные пути.

Но стоит сказать, что этот симптом чаще касается астмы или бронхита.

5. Хронический кашель, боль в груди

Данные сигналы могут указывать на лейкемию или рак легких. Боль в груди, которая распространяется вниз по руке или в плечо, – тоже симптом этих типов рака.

Если ваш голос хрипит более 6 недель, немедленно посетите врача. Описанные проблемы с голосом могут быть признаком рака пищевода, гортани, щитовидной железы или легких.

6. Вздутие

Часто вздутие без причины может сигнализировать о раке яичников. Сюда же добавим боль в области таза или чувство насыщения от небольшого количества еды. Проконсультируйтесь с врачом.

Рак желудка проявляется через вздутие живота или боль после приема пищи.

7. Хроническая изжога

В большинстве случаев идет речь о кислотном рефлюксе. Тем не менее слишком упорная изжога может указывать на рак пищевода.

Существует исследование, которое объясняет, что хроническая изжога увеличивает риск развития рака. Все из-за воспаления на тканях.

8. Проблемы с кишечником

Если у вас никогда не было проблем с дефекацией, но вдруг вы заметили изменения, которые длятся 4 недели (и более), обратитесь к врачу. Это может быть признаком рака кишечника.

9. Трудность при глотании

Рак пищевода или горла вызывает проблемы с глотанием. Человек может чувствовать, что у него застревает пища. Другие симптомы – жжение или боль.

В большинстве случаев эти типы рака проявляются слишком поздно. Обратите внимание на описанную симптоматику. Если узнали себя, не будьте к себе безразличны.

10. Желтуха

При ней белки глаз и кожа становятся желтыми. Это легко заметить. Данные симптомы указывают на проблемы с печенью или желчным пузырем. Однако можно говорить и о раке поджелудочной железы. Он не дает печении и желчному нормально функционировать, что и приводит к желтухе.

Уточним, что при раке поджелудочной железы также может быть значительная потеря в весе и боль (в спине или верхней части живота).

11. Припухлости или опухоли

Если вы заметили опухоль в области живота, груди, паха, шеи, яичек или подмышек, немедленно обратитесь к врачу. Особенно если она с вами более 3 недель.

“Комки” под руками, увеличенные лимфатические узлы обычно указывают на рак молочной железы. Этот тип заболевания проявляется еще покраснениями, воспалением и опуханием груди.

Намного чаще лимфатические узлы увеличены из-за инфекции. Не стоит сразу думать о раке. Но визит к доктору не помешает.

12. Новые или измененные родинки

Большинство изменений кожи являются нормальными. Но вот когда стоит проконсультироваться с врачом: наличие язв, которые не заживают; изменение цвета, диаметра, границ и симметрии существующей родинки.

13. Изменения ногтей

Вот что может указывать на рак печени, легких или кожи.

Довольно редко (но все же) черные или коричневые пятна под ногтевой пластиной указывают на рак кожи.

Увеличение области, которую покрывает ноготь, является симптомом рака легких. Проблема вызвана нехваткой кислорода – симптом хронической гипоксии может быть вызван как раком, так и другим заболеванием.

Белые или бледные ногти – сигнал многих заболеваний: цирроза печени, сердечной недостаточности, железодефицитной анемии. Сюда же можно дописать и рак.

14. Боль в животе или области таза

А также тяжесть в тазе и изменения поведения кишечника могут быть признаками овариального рака. Вот женщины, которые наиболее подвержены этому типу заболевания.

Те, кто уже борется с раком толстой кишки, матки, прямой кишки или груди.

Те, у кого в семье были случаи рака молочной железы, яичников, колоректального рака.

Те, кто никогда не вынашивал ребенка.

Боль в области таза еще может указывать на лейкемию или рак матки.

15. Боль, которая длится более 4 недель

Обратитесь к врачу. Не обязательно у вас рак, но консультация вам точно пригодится.

Так, при раке яичек болеть будут яички, а при раке костей – кости. Боль в костях также может быть при лейкемии.

16. Кровотечение

Кровь в моче может быть не только сигналом инфекции, но и рака почек или мочевого пузыря. Кровь в стуле – симптом геморроя, но и рака кишечника. Колоректальный рак проявляется кровью из прямой кишки.

Женщины, у которых появляется кровь между месячными или после менопаузы, должны провериться на наличие рака матки или эндометрия.

Лейкоз характеризуется постоянными синяками и кровотечением; рак легких, пищевода или желудка вызывает рвоту или кашель с примесью крови.

Но знайте, что кровотечение может быть признаком и других серьезных заболеваний.

Будьте внимательны к себе. Посещайте врачей, регулярно сдавайте анализы. Прислушивайтесь к своему телу, только так вы сохраните себе жизнь!

: toneto.net