«Газпрому» пригрозили американськими санкціями за «впертість»

Сенатор від штату Техасу Тед Круз попередив, що «Газпром» повною мірою торкнуться прийняті в грудні 2019 року санкції США, якщо концерн завершить будівництво газопроводу «Північний потік-2».

За словами сенатора, які передає The Atlantic Council, санкції по «Північному потоку-2» схвалені урядом США, і у формулюваннях немає будь-яких винятків чи можливостей для трактувань. «Якщо „Газпром“ використовує судно „Академік Черський“ для завершення будівництва, президент США зобов’язаний ввести санкції», — цитує Lenta.ru Круза.

Санкції щодо компаній, які сприяють будівництва «Північного потоку-2», передбачають заборону на в’їзд в США для їх акціонерів і посадових осіб, а також блокування доступу до будь-якої власності і ресурсів, що контролюються американськими компаніями. У разі «Газпрому» проблеми з’являться також у Федерального агентства з управління державним майном, «Роснефтегаз» і «Росгазификации».

Раніше сьогодні стало відомо, що Федеральний мережеве агентство ФРН відмовило Nord Stream 2 AG у виведенні проекту «Північного потоку — 2» з-під правил оновленої Газової директиви ЄС. «Колегія номер сім 15 травня відхилила клопотання компанії Nord Stream 2 AG на звільнення частини „Північного потоку — 2“, що пролягає в територіальних водах Німеччини, від регулювання», — наводить ТАСС витяги з оприлюдненого сьогодні рішення регулятора.

В агентстві відзначають, що необхідною умовою для виведення трубопроводу з-під правил оновленої Газової директиви була його реалізація до 23 травня 2019 року. «У випадку з „Північним потоком — 2“ це не так», — вважають у відомстві.

Допрацьована Газова директива була узгоджена в рекордні терміни початку минулого року. Суть внесених до неї змін — поширити на трубопроводи, що проходять у морській економічній зоні країн ЄС, норми третього енергопакету спільноти, які зобов’язують оператора резервувати до 50% потужностей газової магістралі для прокачування палива від альтернативних постачальників.

Тим часом польська нафтогазова компанія PGNiG вважає своїм успіхом відмова німецького регулятора звільнити трубопровід «Північний потік 2» від вимог оновленої Газової директиви ЄС. «Це успіх PGNiG та її німецької дочірньої компанії PGNiG Supply & Trading», — підкреслюється в повідомленні польської компанії.

«PGNiG вітає рішення німецького регулятора. Це підтверджує силу наших аргументів проти виключення Nord Stream 2 із застосування положень Третього енергетичного пакету Європейського Союзу. З самого початку ми вірили, що Nord Stream 2 не може бути привілейованим», — зазначив голова правління компанії Єжи Квечиньский, чиї слова наводить ПРАЙМ.

Газопровід «Північний потік-2», який прокладається по дну Балтійського моря, призначений для прямої доставки газу від постачальників в РФ споживачам в Європі. Передбачувана потужність «потоку» — 55 млрд кубометрів газу в рік. Цей проект є альтернативним варіантом поставок газу в Європу. Трубопровід йде в обхід транзитних країн — України, Білорусії, Польщі та інших східноєвропейських і прибалтійських країн — через економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини. 30 жовтня Данія — остання з вищевказаних зарубіжних країн — схвалила будівництво ділянки «Північного потоку-2» у своїх територіальних водах.

Однак 20 грудня 2019 року президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, що включає обмежувальні заходи проти «Північного потоку-2» і «Турецького потоку». За день до цього один з підрядників «Північного потоку-2», швейцарська компанія Allseas, оголосила про припинення робіт з-за санкцій. 21 грудня санкції офіційно вступили в силу. Вашингтон зажадав від компаній, що займаються прокладанням газопроводів, негайно припинити будівництво. 30 грудня суду-трубоукладачі Аllseas, які раніше працювали на проекті «Північний потік-2», покинули регіон роботи на Балтиці і були демобілізовані для підготовки до іншого проекту.

Реагуючи на ситуацію, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що терміни запуску газопроводу «Північний потік-2» зрушуються з-за форс-мажорних обставин.

Втім, нещодавно Bloomberg не виключав відновлення будівництва в найближчі дні. Зокрема, агентство звертало увагу на те, що в логістичний центр «Північного потоку -2» прибув російський трубоукладчик «Академік Черський», який може добудувати трубопровід.