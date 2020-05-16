Ученые зафиксировали таинственный сигнал от далеких звезд

Открытие пульсирующих сигналов от Дельты Щита, по словам исследователей, расширяет границы астросейсмологии

Астрономы из Сиднейского университета сообщили о странных сигналах, которые зарегистрировал один из космических телескопов NASA. Таинственные послания идут от скопления звезд из Дельты Щита. Все они примерно в два раза массивнее нашего Солнца. Все сигналы, на удивление, демонстрируют странные ритмы.

Исследователи использовали транзитный обзорный спутник экзопланет (TESS). Анализ сигналов поставил ученых в тупик – у пульсаций не было четких закономерностей, как это обычно бывает у других объектов, вроде пульсаров.

“Многие звезды пульсируют строго повторяющимися аккордами. Но звезды Дельты Щита “звучат” вперемешку, что довольно странно”, – объясняет профессор астрономии в Сиднейском университете Тим Беддинг.

Команда исследователей собрала данные более чем о тысяче таких звезд, свет от которых шел до Земли от 60 до 1400 лет. Оказалось, что 57 объектов из исследованных имеют регулярные высокочастотные пульсации с выраженной закономерностью. Чтобы провести такой анализ, авторы исследования создали специальное программное обеспечение, которое было способно отсеять шум и найти целевой сигнал для 92 тысяч кривых блеска, полученных от звезд типа Дельты Щита.

Открытие таких пульсаций, по словам исследователей, расширяет границы астросейсмологии – науки, изучающей процессы, происходящие в недрах звезд. Например, это позволит астрофизикам определить возраст молодых движущихся групп, кластеров и звездных потоков. Что интересно, в молодом возрасте такие звезды склонны к созданию небольших групп, но со временем начинают отдаляться друг от друга.

Дельта Щита (δ Scuti) – это кратная система, состоящая из трех звезд, при этом самая массивная из них – δ Щита А – является желто-белым гигантом и изменяет свою яркость каждые 4,6 часа. Подобными свойствами обладают другие звезды, в том числе бета Льва и бета Кассиопеи. Эти звезды не только расширяются и сжимаются, сохраняя форму шара (радиальные пульсации), но также периодически становятся вытянутыми (нерадиальные пульсации), что зашумляет ритм изменения блеска.

: segodnya.ua