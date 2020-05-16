Зеленський хотів побити відомого російського коміка

У часи, коли Зеленський та його “95 квартал” брав участь у російському КВК, між президентом України та російським коміком Михайлом Галустяном залишилася серйозна сутичка.

Про цей давній випадок, який не афішували широкій громадськості та невідомий більшості, зараз розповів колишній колега по сцені Сергій Писаренко.

Так, Писаренко пригадав, що команда Галустяна вкрала у “95 кварталу” їхній сценічний номер.

Це вкрай розлютило тоді Зеленського і він та його команда ледь не побилися із росіянами.