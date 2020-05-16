ООС: бойовики дев’ять разів обстріляли українські позиції, є поранені

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи “Схід” противник неподалік від Широкіно випустив 5 хв 82-го калібру, а по околицях Старогнатовки вів вогонь з озброєння бойових машин піхоти. Захисників Водяного окупанти двічі обстріляли з застосуванням озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Поруч з населеними пунктами Мар’їнка, Кам’янка та Славне російські найманці використовували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

“Рішучими діями і ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожу активність”, — повідомили в штабі.

У свою чергу, за українським військовослужбовцям, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання “Північ” збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь поруч Орехово. Тут загарбники використовували міномети калібру 120, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

“В результаті обстрілу ворожих двоє українських військовослужбовців отримали поранення”, — повідомили в прес-центрі.

“Підрозділу Об’єднаних сил вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню і дали адекватну відповідь на всі обстріл противника. Після активного застосування нашими підрозділами штатного озброєння ворог відмовився від подальших злочинних дій”, — відзвітували військовослужбовці.

Відзначається, що за даними розвідки, 15 травня українські воїни поранили щонайменше одного російського бойовика.

“З початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання коронавирусной інфекції серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, — резюмували військовослужбовці.