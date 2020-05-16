Трамп заявивши, що США почали працювати над вакциною від COVID-19 ще у січні

Президент США Дональд Трамп заявивши, що ще в січні американські вчені почали працювати над створенням вакцини від коронавірусу.

Про це він розповів журналістам на брифінгу в Білому домі, – передає Інтерфакс-Україна.

“Учені в національних інститутах охорони здоров’я почали розробляти першу пробну вакцину 11 січня”, – сказав президент США.

“Тоді люди ще не знали, що відбувається навколо, а ми вже почали розробляти вакцину, навіть не знаючи, проти кого ми боремося”, – додав Трамп.

Він подякував ученим за їхні зусилля, а також висловив сподівання, що “вакцина буде готова до кінця року”.