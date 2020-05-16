У Молдові введуть обов’язкове носіння медичних масок

Режим надзвичайного стану в Молдові продовжать з 16 травня до 30 червня, а носіння медичних масок і респіраторів в громадських місцях країни стане обов’язковим до кінця карантину.

Про це заявила міністр охорони здоров’я, праці та соціального захисту Віоріка Думбрэвяну, передає Ava.

“Після закінчення періоду надзвичайного стану 15 травня, ми пропонуємо оголосити надзвичайний стан у галузі охорони здоров’я. Це означає, що обмежувальні заходи, пов’язані з боротьбою з коронавірусом, не скасовуються, а адаптуються в залежності від епідеміологічної ситуації. Вони будуть змінюватися за рішенням комісії. Неприпустимо пом’якшення заходів або розслабленість населення, яке спостерігається в останні дні. Комісія по громадській охороні здоров’я під головуванням прем’єр-міністра Іона Кіку прийняла рішення оголосити надзвичайну ситуацію в області суспільної охорони здоров’я на період з 16 травня по 30 червня”, – розповіла вона.

За словами Думбрэвяну, що знаходяться в країні люди зобов’язані зберігати соціальну дистанцію і дотримувати особисту гігієну. Маски стануть обов’язковими в громадському транспорті, магазинах, а також у закритих приміщеннях, які є громадськими місцями. Як і раніше не буде працювати міжміський транспорт, а міський залишає колишні обмежень, додавши закриття транспорту на вихідні дні.

До 31 травня не буде стояти питання про відкриття ресторанів, розважальних закладів, ринків, спортивних майданчиків навчальних закладів. Проте вже з 16 травня відкриються поліклініки і приватні клініки, зможуть працювати стоматологи і перукарні – однак тільки при дотриманні всіх рекомендацій.

Колишній режим ПП закінчується опівночі на 16 травня, який був введений 17 березня. Зараз у країні відомо про 5 745 хворих, з яких 2 280 излечилось і 202 померло.