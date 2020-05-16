Путін контролює 50% новинних каналів в Україні. А значить – на 50% може легко контролювати уми і серця українців, – Яценюк

Дезінформація – це один з найбільших викликів сьогодення, на який потрібно реагувати негайно.

Таку думку висловив Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, засновник Фонду “Відкрий Україну” і Київського форуму безпеки” Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ 15 травня.

“На мою думку, вже немає справжньої повноцінної свободи слова. Те, що ми зараз спостерігаємо в певних частинах світу – те, що можна назвати “свободою брехні”. І це найбільший виклик “, – підкреслив він.

У сучасному світі, підкреслив Арсеній Яценюк, “все біле можна легко уявити як чорне, все кругле описати як квадратне”: “Тому я вважаю дезінформацію одним з найбільших викликів, на який потрібно реагувати негайно”.

Зараз з дезінформацією борються глобальні ЗМІ, такі як Washington Post, New York Times, – глобальні медіа, які борються за свободу: “Те ж саме відбувається і в Україні, але ми маємо брак простору свободи слова. Мова йде про те, хто володіє засобами масової інформації в Україні, український телевізійними каналами. Наприклад, Путін контролює 50% всіх новинних каналів в Україні. А це значить, що він на 50% може легко контролювати уми і серця українців”, – сказав засновник КБФ.

Арсеній Яценюк підкреслив, що мета Путіна – не транслювати власний наратив, а підірвати правду: “Мета Путіна – принести хаос в Україні і в західний світ. Мета Путіна – підірвати довіру. Довіра до лідерства, довіра до лідерів і цінностей. І ми повинні з цим боротися – нашої власної правдивої інформації, реальною свободою слова, ефективної журналістикою і незалежними новинних ЗМІ”.

Тема цьогорічної дискусії КБФ, організованою Фондом Арсенія Яценюка “Відкрий Україну” – “Хто воює проти світової демократії? “Учасниками розмови стали американська журналістка, лауреат Пулітцерівської премії Енн Епплбаум; німецька політична і громадська діячка, член Європейського парламенту в 2004-19 роках Ребекка Хармс; американський дипломат, колишній заступник держсекретаря США з питань Європи і Євразії, координатор санкційної політики США під час адміністрації Президента Обами Деніел Фрід; британський журналіст і автор, запрошений старший науковий співробітник Інституту глобальних справ Лондонської школи економіки Пітер Померанцев; філософ, директор аналітичних проектів “Інтерньюз-Україна”, головний редактор ініціативи “UkraineWorld” Володимир Єрмоленко. Модератор – Данило Лубківський, колишній заступник міністра закордонних справ України, член Наглядової ради фонду “Відкрий Україну”.

Київський Форум з безпеки – провідний міжнародний форум з обговорення проблем миру і безпеки. Заснований у 2007 році.