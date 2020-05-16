Хтось наврочив країну

Рано чи пізно вимушений карантин закінчиться. Вже зрозуміло, що колишнє життя не буде. Коли в черговий раз приєднували Крим, їздили на турецькі курорти і ходили в спа. Доведеться якось звикати до обмеження в усьому вже не з-за карантину, а з-за відсутності грошових купюр.

Фітнес тепер буде на вулиці біля будинку, а подорожувати можна буде і по інтернету. В моду увійдуть спогади. Як я провів літо-2019. Колекції весна-осінь підуть у минуле. Буде колекція — один сезон. Багато зараз чистять килимки в автомобілях, готуючись розлучитися зі своїми улюбленцями. І знову вчаться готувати, прати і прибирати. Як там називалися ті, хто це робив? Вже і не пригадати.

У політиці, як і раніше будуть продовжувати розповідати про нашу велич, про те, що ми здатні три рази знищити Америку. Але вже без колишнього ентузіазму. Стоматологи почнуть підраховувати не вилікувані зуби, перукарі не отстриженные голови, ресторатори — не з’їдені гамбургери.

У моду увійде розсіяний песимізм. Сидячи в продырявленном кріслі біля згаслого каміна згадувати славетні перемоги сочинської Олімпіади. Хто-то все-таки наврочив країну. А так добре все починалося. Втім, ось одужає Пісків і розповість нам, що все не так вже й сумно. Що ще є світло в кінці тунелю. Принаймні він точно бачив.