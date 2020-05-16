У Росії засумнівалися в перемозі над коронавірусом влітку

Боротьба з поширенням коронавіруса в Росії, швидше за все, не завершиться влітку. У перемозі країни над інфекцією засумнівався директор Національного дослідницького центру епідеміології і мікробіології імені Гамалії Олександр Гінзбург в ефірі НСН.

За його словами, інфекція залишиться в людській популяції не тільки на літо, але і на всю решту життя. «Питання в іншому, як ми з ним будемо боротися. Нормально жити ми буде тільки після того, як почнемо масово вакцинуватися», — сказав епідеміолог.

Гінцбург заявив, що основні досягнення медицини — це антисептики і вакцини, причому від останніх люди стали залежні. За його прогнозами, вакцина від коронавіруса з’явиться протягом декількох місяців або до кінця року, після чого пандемії стане керованою.

Він додав, що завдяки національним календарем щеплень, який діє в різних країнах, смертність виявилася не такою високою.

Раніше головний позаштатний інфекціоніст управління справами президента, начальник Центру інфекційних захворювань ЦКЛ Георгій Сапронов оцінив ймовірність зникнення коронавіруса в Росії влітку. Він передрік, що літо росіяни «ще проведуть разом з цією хворобою».

12 травня віце-прем’єр Тетяна Голікова дала прогноз по термінах поліпшення ситуації з коронавірусом. Вона розраховує, що епідемічна ситуація у зв’язку з поширенням коронавіруса налагодиться влітку.

Станом на 15 травня в Росії виявлено 262 843 заразилися коронавірусом в 85 регіонах країни. За останню добу зареєстровано 10 598 нових випадків інфікування. Число видужали пацієнтів збільшилася до 58 226 осіб. За весь період померли 2 418 чоловік.