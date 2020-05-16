Притула пригадав скандали «слуг» з собаками і повіями

Українці самі обрали скандальних «слуг народу», які замовляють повій на робочому місці, і пропонують продати собаку, щоб заплатити за комуналку.

Про це в ефірі радіо «Аристократи» заявив український шоумен і телеведучий Сергій Притула.

Він підкреслив, що у виборців є свої переваги.

«Люди дуже хотіли обрати до Верховної Ради джентльменів, які замовляють повій на робочому місці. Отримати депутатів, які рекомендують їм продавати собаку, щоб заплатити за газ. Люди хотіли, люди мають. Хто я такий, щоб забороняти українському суспільству їх право на осмислений вибір», – пояснив Притула.