Задощить і похолодає: синоптики розповіли про погоду на вихідних

Вихідні 16-17 травня у більшості регіонів України розпочнуться з сонячної і теплої погоди. В неділю прийдуть короткочасні дощі і трохи опустять стовпчики термометрів. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

16 травня без істотних опадів. Невеликий дощ можливий у східних областях. На півдні вітряно, місцями пориви 15-20 м/с, надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вдень у південних районах до +23 градусів. На решті території прохолодніше — від 13 до 18 градусів тепла.

17 травня в більшості регіонів пройдуть дощі. Винятком можуть стати лише східні і частково південні області. Вдень +15-17 градусів, на півдні до +20-22.