«Просто ще один мертвий солдат»: волонтер потужно звернулася до українців, які купують російські товари

Купуючи російську продукцію в Україні і відвідуючи російські магазини, важливо не забувати про ціну. А ціна — це ще один убитий український військовий на Донбасі.

Про це нагадала блогер і волонтер фонду «Повернися живим», що використовує псевдонім Хіна Члек.

«Російські товари коштують 200. Не гривень, доларів, рублів. Просто 200. Просто ще один мертвий український солдат на Донбасі… Безглуздо і страшно, коли ці гроші заплачені в Україні. Найгірше — що так буває», — зазначає волонтер.

Блогер звернула увагу, що в Україні знову відкриваються магазини, де торгують товарами з російською символікою. Попередження на цінниках про те, що товари вироблені в Росії, стали дрібними і непомітними.

«На сьомому році війна стала такою побутової деталлю, що в столиці України відкриваються магазини з речами, „прикрашеними“ обрисами будинків столиці сусідньої держави. Тій, звідки віддаються накази направити танки на Донбас. Хочете пасту або куртку? Будь ласка, з вас 200. Два по 200, якщо хочете обидва», — зазначає блогер.

«Можна принципово не купувати російських товарів. Можна не купувати їх, вибираючи більш якісні українські або інших виробників. Але найголовніше — пам’ятати їх ціну: кожна така покупка коштує 200. Давайте думати, чи ми готові оплачувати такі рахунки», — пропонує волонтер.